中職直播／輸球最後一名　兄弟、統一誰止敗？紐維拉戰施子謙

▲紐維拉。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟與統一獅上半季戰績目前都是相同，並列最後一名，而且都是4連敗，今天（22日）兩隊在台南交手，都要擺脫最後一邵及中止連敗，中信兄弟由洋投紐維拉先發，統一獅是本土投手施子謙先發。

目前中信兄弟跟統一獅的戰績都是25勝31敗1和、勝率0.446，巧合的是最近4場比賽都是連敗，今天是兩隊上半季最後一次交手，勝、敗之間有著1場勝差，輸球就是最後一名。

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中信兄弟派出洋投紐維拉先發，上一軍先發2場沒有勝敗、防禦率6.94，11.2局被18支安打，卻有4支全壘打，8次三振、1次保送、9失分都是責失，2場比賽都投5局以上。

紐維拉今年首度對戰統一獅、首度在台南出賽，去年對戰統一獅4場是1勝1敗、對戰防禦率7.17，在台南只有1場出賽，沒有勝敗。

統一獅先發投手施子謙今年11場出賽是3勝5敗、防禦率5.79，60.2局被77支安打、12支全壘打、36次三振、16次四死球，44失分只有39責失。

施子謙目前是2連敗，近2場先發最多只投到4局，都是敗投。他對戰中信兄弟3場1勝0敗、對戰防禦率3.79，都投6局以上，上一次對戰是5月15日6局失1分勝投。

▲統一獅隊投手施子謙。（圖／統一球團提供）