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大聯盟首支50勝球隊　道奇近42年來最佳開季

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▲2017世界大賽、道奇泰勒首打席開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇泰勒雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇先發希爾（Rich Hill）20日僅先發1局就因傷提前退場，在泰勒（Chris Taylor）雙響砲，以及貝林格（Cody Bellinger）全壘打助威下，終場道奇以9比2擊敗世仇巨人，成為全大聯盟第一支拿下50勝的球隊。

目前道奇隊戰績50勝25敗、勝率6成67，追平隊史1977年開季前75場的最佳戰績，同時也是近42年來最佳開季表現，目前道奇勝率排全大聯盟第一，持續在國聯西區獨走，領先洛磯隊10場勝差。

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貝林格先前遭遇打擊低潮，近期打擊有回溫跡象，今日敲出本季第24轟，也是在主場的第16支全壘打，他說：「現在我們每個人都對自己充滿了信心，在球場上發揮出最佳的表現。」

泰勒雙響砲幫助道奇拿下聯盟最快50勝，同時拿下主場第30勝，主場戰績30勝9敗也是全大聯盟第一。「我們在主場打得輕鬆又自在，我們正在繳出最佳的表現。」

道奇先發希爾主投1局未被敲出安打，送出2次三振，但因為左前臂不適提前退場，根據洛杉磯媒體報導，預計明日進行MRI檢查，預計將被放進傷兵名單。

先前2次先發都感到手肘緊蹦，今天熱身之後依舊覺得全身不對勁，希爾表示，「我不認為繼續投下去會是明智之舉，我想從MRI應該可以看出一些東西。」

▲▼道奇 貝林格（Cody Bellinger）（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇貝林格。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 道奇
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