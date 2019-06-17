中職／新人測試會58人通過參加選秀　打破中職紀錄

▲▼2019中華職棒新人球員測試會,中職各隊派人前來觀看,味全龍總教練葉君璋及Lamigo總教練洪一中,張泰山等人。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／新北報導

中華職棒新人測試會今天（17日）舉辦，有185人參加，最後有58人通過各隊推薦，要去參加中職今年選秀，創新中職新人測試會推薦最多人去選秀的紀錄。

新人測試會今年有185人參加創下歷年新高，而且是第一次開燈測試，從上午8點40分進行到下午7點多結束，第一次開燈測試。

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今年共有58人通過測試，推薦參加7月1日的新人選秀，打破2017年42人被推薦參加新人選秀的紀錄。

今年獲推薦的58人中，投手28人、捕手7人、內野手12人、外野手11人。前興農牛總教練陳威成兒子陳冠偉、148公里球速最快林子昱、許基宏弟弟許吉仁、林琨瀚兒子林桀晨都入選。

蝴蝶球投手蔡易廷在今年測試會未入選，但仍可由其它球團推薦去選秀。

2019中華職棒新人選拔測試會選手入選名單

投手(共28位)

吳逸平、陳冠偉、趙璟榮、簡子烜、王偉軒、佟百聖、李宇翔、林瑋滐、徐彩筌、許少綸、曾盛淳、黃勃睿、賴威誠、石弘傑、李建勳、林子昱、吳仁傑、王鵬斐、陳韋霖、吳俊文、許吉仁、楊程皓、楊翔皓、劉俊廷、蔡松嶧、張哲豪、黃東淯、劉宇鈞。

捕手(共7位)

柯育民、黃昱豪、王膺鵬、牛塏曄、全浩瑋、蔡瑋泰、詹竣翔。

內野手(共12位)

杜文孝、張育豪、馮子峻、林桀晨、黃明真、楊瑞承、丁朝原、顏聖賢、劉任傑、林雨力、林郁祐、陳聖賢。

外野手(共11位)

許哲榮、劉鎰嘉、潘俊宇、李威、阮明契、高淮安、森育彬、廖柏勳、蔡維凡、曹家淵、李聖裕。