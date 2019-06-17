運動雲

>

中職／新人測試會58人通過參加選秀　打破中職紀錄

ETtoday運動雲

▲▼2019中華職棒新人球員測試會,中職各隊派人前來觀看,味全龍總教練葉君璋及Lamigo總教練洪一中,張泰山等人。（圖／記者季相儒攝）

▲▼2019中華職棒新人球員測試會,中職各隊派人前來觀看,味全龍總教練葉君璋及Lamigo總教練洪一中,張泰山等人。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／新北報導

中華職棒新人測試會今天（17日）舉辦，有185人參加，最後有58人通過各隊推薦，要去參加中職今年選秀，創新中職新人測試會推薦最多人去選秀的紀錄。

新人測試會今年有185人參加創下歷年新高，而且是第一次開燈測試，從上午8點40分進行到下午7點多結束，第一次開燈測試。

請繼續往下閱讀...

今年共有58人通過測試，推薦參加7月1日的新人選秀，打破2017年42人被推薦參加新人選秀的紀錄。

今年獲推薦的58人中，投手28人、捕手7人、內野手12人、外野手11人。前興農牛總教練陳威成兒子陳冠偉、148公里球速最快林子昱、許基宏弟弟許吉仁、林琨瀚兒子林桀晨都入選。

蝴蝶球投手蔡易廷在今年測試會未入選，但仍可由其它球團推薦去選秀。

2019中華職棒新人選拔測試會選手入選名單

投手(共28位)
吳逸平、陳冠偉、趙璟榮、簡子烜、王偉軒、佟百聖、李宇翔、林瑋滐、徐彩筌、許少綸、曾盛淳、黃勃睿、賴威誠、石弘傑、李建勳、林子昱、吳仁傑、王鵬斐、陳韋霖、吳俊文、許吉仁、楊程皓、楊翔皓、劉俊廷、蔡松嶧、張哲豪、黃東淯、劉宇鈞。

捕手(共7位)
柯育民、黃昱豪、王膺鵬、牛塏曄、全浩瑋、蔡瑋泰、詹竣翔。

內野手(共12位)
杜文孝、張育豪、馮子峻、林桀晨、黃明真、楊瑞承、丁朝原、顏聖賢、劉任傑、林雨力、林郁祐、陳聖賢。

外野手(共11位)
許哲榮、劉鎰嘉、潘俊宇、李威、阮明契、高淮安、森育彬、廖柏勳、蔡維凡、曹家淵、李聖裕。

關鍵字： 中華職棒新人測試
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老哥無生育能力嫂嫂求救借X 他腦補「壞壞劇情」火速脫光

熱門新聞

奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

中職／新人測試會中信兄弟16人軍團最多　味全龍有9人

中職／對彭政閔連投5顆直球三振　林羿豪：他趕不上

傳鄭浩均將旅美　味全龍選秀狀元另尋其他大學投手

耶里奇揮出隊史最強勁「子彈球」　竟打穿全壘打牆

中職／兄弟無法固定打序　伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳冠宇第20場出賽　中繼2局飆3K

2楊程皓側投2觸身　飆4K闖進選秀會

3張家班成員　蔡維凡Power是武器

4華南青少棒　捕手呂東翰最喜歡戴培峰

5新人測試缺失多　取消交由球隊自辦

熱門新聞

1不給偷暗號　簡森竟故意投手犯規

2中職新人測試會兄弟16人最多　味全龍9人

3對彭政閔連5顆直球　林羿豪：他趕不上

4傳鄭浩均將旅美　味全龍另尋狀元

5耶里奇強勁「子彈球」　打穿全壘打牆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳偉漢出現再見失誤 富邦4比3氣走兄弟

再見失誤！陳凱倫靠著陳偉漢失誤衝回本壘，富邦拿下本場勝利 | 06_15 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

LamiGirls帶來精彩的舞蹈表演 | 06_15 統一 vs Lamigo 中場

淡淡的哀傷！林泓育遭擦棒球擊中所幸並無大礙 | 06_15 統一 vs Lamigo 三局上

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366