詹姆斯所在球隊9年發生42筆交易　騎士首冠用27筆換來

▲詹姆斯(LeBron James)。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

聯盟最具有影響力的球員之一,詹姆斯(LeBron James)所在球隊都希望能夠快速的打造出奪冠陣容,根據《The Score》統計,2010年7月至今,他待的球隊9年內進行了42筆交易,當然包含湖人日前敲定的戴維斯(Anthony Davis)交易案。

詹姆斯自從2010年第一次離開克里夫蘭將天賦帶到邁阿密,與韋德(Dwyane Wade)、波許(Chris Bosh)共同開創熱火2012、2013年二連霸王朝,接著2015年回到克里夫蘭幫助騎士拿下隊史首冠,去年再次遠離家鄉,加盟洛杉磯湖人。雖然,湖人也是以奪冠為目標而做出各種補強,但在詹姆斯受傷之後,他個人的連續13年闖進季後賽、連續8年踏上總冠軍地板紀錄就此中斷。

