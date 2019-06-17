詹姆斯所在球隊9年發生42筆交易　騎士首冠用27筆換來

▲詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

聯盟最具有影響力的球員之一，詹姆斯（LeBron James）所在球隊都希望能夠快速的打造出奪冠陣容，根據《The Score》統計，2010年7月至今，他待的球隊9年內進行了42筆交易，當然包含湖人日前敲定的戴維斯（Anthony Davis）交易案。

詹姆斯自從2010年第一次離開克里夫蘭將天賦帶到邁阿密，與韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）共同開創熱火2012、2013年二連霸王朝，接著2015年回到克里夫蘭幫助騎士拿下隊史首冠，去年再次遠離家鄉，加盟洛杉磯湖人。雖然，湖人也是以奪冠為目標而做出各種補強，但在詹姆斯受傷之後，他個人的連續13年闖進季後賽、連續8年踏上總冠軍地板紀錄就此中斷。

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根據《The Score》整理，詹姆斯在加盟熱火開始到現在的湖人，這9年期間他所在的球隊一共進行了42次交易，其中熱火11次、騎士最多的27次，湖人在還沒有陣容雛型的情況下，到日前的戴維斯交易案只進行了4次。

詹姆斯在熱火的歲月，由於球隊核心陣容形成，並沒有進行所謂的A咖等級球星交易，不過2014年回歸騎士時，就與灰狼進行了一次以該屆狀元威金斯（Andrew Wiggins）為主軸，搭配前一屆狀元班奈特（Anthony Bennett）等配菜換來全明星前鋒洛夫（Kevin Love）的大交易，接著也陸續做出不少交易，打造適合詹姆斯的體系。

為湖人效力的一個賽季內，球團一共做出4筆交易，季中的3筆交易規模都不大，最重磅的莫過於日前以英格雷（Brandon Ingram）、博爾（Lonzo Ball）雙榜眼，搭配哈特（Josh Hart）以及今年第4順位在內的3枚首輪選秀權，6換1向鵜鶘交易戴維斯。然而自由市場在下個月才正式開啟，這筆交易預計要到7月7日才會完成手續。