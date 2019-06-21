▲守護海洋！李國毅率領800人為海開跑，楊俊瀚、陳傑到場應援。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲Run For The Oceans 為海開跑登場，陳傑、李國毅、楊俊瀚開心與跑者們自拍。（圖／先勢公關提供）

記者黃稜涵／採訪報導

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Run For The Oceans 為海開跑登場！戲劇男神李國毅穿上跑衣，化身領跑大使，率領800位跑者們沿著北海岸熱血開跑5公里，而跑1公里adidas就幫你捐1美金，平時熱愛運動且響應環保的李國毅，即使帶傷上陣也堅持跑完全程，這其實是他第一次參加路跑活動。

▲戲劇男神李國毅穿上跑衣，化身領跑大使，率領800位跑者們沿著北海岸熱血開跑5公里。（圖／記者楊詩益攝）

戲劇男神李國毅表示，「場地很特別，中間還有一段可以一邊看著山一邊看著海，心情非常愉快，最有感的一段跑程是在最後一段在進入沙灘前，經過彩虹橋的時候，看著海洋吹著海風，旁邊有這麼多一起為海洋發聲的熱血跑者們，就可以明白為什麼這麼多人會喜歡路跑活動」，也提到今年生日特別做環保餐具給粉絲們，「希望他們可以從日常生活中就體會，因為環境保護跟海洋，不只是個口號，更是一個教育」。

▲首次參加路跑的李國毅寫下宣言，鼓勵大家為海開跑。（圖／先勢公關提供）

李國毅響應的環保路跑活動，是由adidas在全球發起，希望跑者透過Runtastic跑步APP記錄里程，每跑1公里即可貢獻1美金，投入國際環保組織Parley for the Oceans的海洋合作計劃。「臺灣最速男」楊俊瀚與「跨欄王子」陳傑也到場為跑者們加油打氣，站在終點迎接他們，一一和為海洋環境奮戰的勇士們熱情擊掌，並呼籲大家用實際的減塑行動，一同守護這片蔚藍海洋。

▲楊俊瀚與陳傑在終點迎接跑者，與他們熱情擊掌，並分享自己平時的減塑方法。（圖／記者楊詩益攝）

陳傑分享，自己平時就有自備保溫杯、自備餐具，以及使用環保吸管盡量減少塑膠的使用量，也提到腳上穿的環保跑鞋，「沒想到海洋的廢棄材料，竟然可以製成adidas的跑鞋，很特別」，楊俊瀚則表示，「平常跟朋友都會互相提醒，漸漸就不太會使用吸管或者是一些塑膠餐具，以及買東西時盡量自備購物袋」。

▲路跑完後，跑者們玩起青春活力的沙灘排球。（圖／記者楊詩益攝）

路跑完後，跑者們擁抱陽光沙灘，玩起青春活力的沙灘排球，跟著音樂加入Live DJ Workout Party，還可以享受海洋動物流瑜珈，以及超火熱的演唱會嗨翻全場，伴著徐徐海風，跑者們也體驗手作藍染、Henna手繪，透過環保DIY，開啟減塑生活的第一步，守護美麗海洋，就從你我的生活做起！

▼跑者們也在沙灘上體驗多元活動，包含海洋動物流瑜珈，另有DIY等讓跑者開始減塑生活的第一步。（圖／先勢公關提供）

