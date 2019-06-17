湖人將對FMVP雷納德展開遊說　與詹姆斯、戴維斯組三巨頭

▲2019 NBA FMVP 雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

湖人與鵜鶘進行一筆6換1大交易，迎接6屆全明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）與詹姆斯（LeBron James）聯手。湖人重返榮耀的補強動作尚未結束，他們希望再補進一名巨星組成三巨頭，根據《The Ringer》記者歐康納（Kevin O’Connor）報導，他們將對總冠軍MVP雷納德（Kawhi Leonard）展開遊說。

雷納德2018年與馬刺鬧翻，當時他的團隊就希望球團將他交易至湖人，但最後馬刺選擇將他送到暴龍，之後雷納德不僅幫助暴龍擊敗勇士奪得創隊24年首冠，還生涯第2度獲選為總冠軍MVP。

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歐康納提到，湖人要說服能夠跳脫合約的雷納德加盟，前置程序相當複雜，他們必須在7月30日以前，與鵜鶘共同將交易提案送往聯盟審核過關，才能擁有足夠的薪資空間開出頂薪合約簽下雷納德。

在昨天戴維斯交易案暫時敲定之後，湖人馬上傳出瞄準黃蜂明星後衛沃克（Kemba Walker）的謠言，尤其是他們在這筆交易案中，送出博爾（Lonzo Ball）、哈特（Josh Hart）兩名後衛，32歲老將明星後衛朗多（Rajon Rondo）的合約也到期。

另外，美國各大體育媒體也指出，詹姆斯過去在騎士的冠軍隊有厄文（Kyrie Irving）也是湖人追求的目標，明星後衛巴特勒（Jimmy Butler）若與七六人續約談判不順利，湖人也將積極爭取。

▲詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis） 。（圖／達志影像／美聯社）