射箭世錦賽／反曲弓女團個人雙金開創新時代　奧運有望摘金斷韓霸業

▲反曲弓女團世錦賽摘金 。（圖／翻攝自World Archery）



記者林育正／綜合報導

射箭世界錦標賽終於在16日告一段落，中華隊反曲弓女將表現突出不僅團體賽首次摘金，雷千瑩也在個人賽奪下我國歷史首金，為國內射箭打入強心針。放眼明年2020東京奧運，要以奪金阻斷南韓的8連霸王朝，並且首度在個人賽奪牌並非天方夜譚。

個人賽金牌戰對決世界第1南韓好手姜彩瑛激戰到加射，姜彩瑛失常射到7分，雷千瑩9分，9比7拿下勝利。「我知道對手7分沒有特別想什麼，不能鬆懈，還是專心把最後做完。很開心能夠跟大家一起分享，這不是我一個人的努力，還有教練、隊友，教練隊友，台灣每一個夥伴。」雷千瑩表示。

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雷千瑩不僅在個人賽表現精彩，團體賽金牌戰也射出多支10分箭，與譚雅婷、彭家楙攜手奪下隊史首金。而且擊敗的對手還是13次奪冠的南韓，意義更加非凡。「最後一箭有點緊張，還是把自己力量動作做到最完美。」最後射出10分箭的彭家楙說。

「我覺得很開心，自己狀況沒有很好，在場上也有調整。相信隊友能cover我，大家都非常努力，非常開心也很感動。」譚雅婷說。雷千瑩則說：「我們在領先之餘不斷調整、交換情報，讓我們能堅持到最後拿下勝利。」

今年世錦賽反曲弓男女團都順利至少闖進8強，完成各拿下3張滿額東京奧運參賽門票的階段性任務；複合弓團陳怡瑄、陳麗如、黃逸柔攜手摘金，混雙陳怡瑄、陳界綸奪銅；反曲弓女團、女子個人囊括金牌，成功擊垮世界強權南韓。

在奧運賽場上，從1998年起反曲弓女團8面金牌都是南韓包辦，從1972年開始的個人賽也有8金一度6連霸。世錦賽難得有國家能團體個人雙殺南韓，挑戰奧運首金讓人看見希望。