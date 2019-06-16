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戴維斯到湖人與詹皇組團　巴特勒也認真考慮加入

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▲七六人恩比德、巴特勒；籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃神爆：七六人巴特勒認真考慮加入湖人。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

鵜鶘明星戴維斯（Anthony Davis）轉戰「紫金軍團」，與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）聯手，這個重磅交易已經在聯盟發揮影響力。根據「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）消息指出，七六人球星巴特勒（Jimmy Butler）認真考慮加入湖人。

湖人在交易換來戴維斯之後，現在傳出還有意網羅黃蜂明星後衛華克（Kemba Walker），目標打造洛城三巨頭。在控衛「球哥」博爾（Lonzo Ball）被交易後，華克成為湖人主要的目標，他可望為湖人帶來出色的外線和推進能力。

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除了華克之外，沃納洛斯基在推特上透露，今年夏天可望跳出合約，追求頂薪價碼的巴特勒，如果無法和七六人球團達成新合約的協議，那他將會認真考慮加盟湖人隊。

事實上，湖人在今年賽季中途就有意延攬他入隊，先前又有消息傳出，詹皇啟動招募模式，聯繫了巴特勒和多倫多暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard），引起外界諸多的揣測。

29歲的巴特勒是今年自由市場中相當受到關注的球員之一，本季例行賽55場先發出賽，平均上場33.6分鐘，場均拿下18.2分、5.3籃板和4次助攻。他不僅具備進攻能力，還能在防守端做出貢獻，無疑會是湖人現階段需要的人選之一。

▲黃蜂華克、灰狼拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂華克也被視為是湖人主要目標。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 湖人戴維斯巴特勒
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