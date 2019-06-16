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勇士左投遭164km強襲球爆頭　「鐵頭功」球彈飛進休息區

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▲勇士左投紐科姆遭強襲球爆頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士左投紐科姆遭強襲球爆頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

勇士16日主場迎戰費城人，出現駭人一幕！先發左投紐科姆（Sean Newcomb）遭到瑞爾穆托（J.T. Realmuto）102英哩（164.1公里）強襲球直擊頭部，而球在打到頭後反彈飛出三壘休息區，可見撞擊力道之大。

此戰3局上，紐科姆偏高速球被瑞爾穆托逮中，猛力一揮球直接朝投手飛去，紐科姆本能反應轉過身閃躲，球直接打在後腦勺上，被打中當下紐科姆意識清楚，並告訴隊友自己沒事。

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不過站在球團立場，為了避免冒著可能潛在腦震盪的風險，立即將他換下場接受進一步的治療檢測，改由圖桑（Touki Toussaint）接替登板。好消息是，紐科姆在防護員陪同下，自己走下場。

紐科姆開季以先發狀態調整，但5月初被調往牛棚，這段時間拿下6個中繼點、1次救援成功，今天先發也是自5月6日轉調牛棚後首度先發，僅投2.2局因頭部強襲球提前退場，總計被打3支安打失2分，丟出3次三振、2次保送。

紐科姆自2017年升上大聯盟後，就一直被勇士設定為先發，去年球季先發30場投出12勝9敗、防禦率3.90成績。此戰賽前，本季19場出賽僅有3場先發，成績1勝0敗、防禦率2.59。

關鍵字： 勇士費城人瑞爾穆托紐科姆
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