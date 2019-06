勇士左投遭164km強襲球爆頭　「鐵頭功」球彈飛進休息區

▲勇士左投紐科姆遭強襲球爆頭。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

勇士16日主場迎戰費城人,出現駭人一幕!先發左投紐科姆(Sean Newcomb)遭到瑞爾穆托(J.T. Realmuto)102英哩(164.1公里)強襲球直擊頭部,而球在打到頭後反彈飛出三壘休息區,可見撞擊力道之大。

此戰3局上,紐科姆偏高速球被瑞爾穆托逮中,猛力一揮球直接朝投手飛去,紐科姆本能反應轉過身閃躲,球直接打在後腦勺上,被打中當下紐科姆意識清楚,並告訴隊友自己沒事。

Well that’s something I’ve never seen happen before. Realmuto Hit a line drive back at Newcomb, hits him in the back of the head and it goes flying back behind the Phillies dugout. @Braves pic.twitter.com/n6I5x6tomu