運動雲

>

射箭世錦賽／複合弓混雙156比155退哥國　兩局完美40分摘銅

ETtoday運動雲

▲▼2018雅加達亞運,亞運女子複合弓,中華台北射箭隊,陳怡瑄（圖／記者季相儒攝）

▲中華複合弓混雙摘銅。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界射箭錦標賽將進入最後階段，團體部分，複合弓女團陳怡瑄、陳麗如、黃逸柔，稍早擊敗美國搶下金牌，混雙陳怡瑄、陳界綸則是進入銅牌戰。最終陳怡瑄、陳界綸以156比155擊敗哥倫比亞，收獲銅牌。

混雙組合陳怡瑄、陳界綸首戰對上盧森堡，以157比156險勝，接著對上土耳其以156比153勝出，八強碰上荷蘭以156比153晉級，不過四強賽遭遇法國以154比156落敗，無緣晉級金牌戰，將要和哥倫比亞一爭銅牌。

請繼續往下閱讀...

第一局陳界綸10分箭、陳怡瑄10分、陳怡瑄1支X、陳界綸10分以40分贏過哥倫比亞的37分，第二局陳界綸9分、陳怡瑄射出X、陳怡瑄再一支X、但陳界綸只有8分，前兩局結束中華隊77比76一分領先。

第三局陳怡瑄10分、陳界綸出現10分、陳怡瑄10分、陳界綸也來X，和哥倫比亞3支10、1支X，各拿下40分，中華隊還是117比116一分領先。

第四局陳界綸10分、陳怡瑄再來一支X，陳怡瑄X、陳界綸10分，完美的40分結束，原本以為三局都拿下完美40分，不過第四局陳界綸最後一箭被改判9分，但仍有兩局都是40分，哥國第四局的第一箭則是9分改判10分，但不影響比賽結果。

最終中華隊以總分156比155擊敗哥倫比亞，收下一面銅牌。陳怡瑄本屆在複合弓女團收穫金牌後，又在混雙拿下銅牌。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

熱門新聞

中職／投球協調性仍在　黃志龍珍惜最後機會

NBA冠軍戰／格林喊出不存在的暫停　勇士痛失總冠軍

中職／森榮鴻報名味全測試　健康投給葉總看

中職／被釋出體認不足　林旺億努力追回職棒夢

中職／陳俊秀滿貫砲打中展示車　連3年牽新車！

NBA冠軍戰／林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻　遭酸：你根本沒得分

讀者回應

﻿

最新新聞

1換3投抓不到出局　洪總：膽不夠

2羅力狀況好　李宗賢自打球到醫院檢查

3黃子鵬化解滿壘危機　猿8比5勝統一

4聯邦盃中華明年重返亞大一級

5對彭政閔連5顆直球　林羿豪：他趕不上

熱門新聞

1協調性仍在　黃志龍珍惜最後機會

2格林喊不存在暫停　勇士痛失冠軍

3森榮鴻報名測試　健康投給葉總看

4被釋出體認不足　林旺億努力追夢

5陳俊秀滿貫砲中車　連3年牽新車

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

碰到會三級燙傷的棒子，林智勝單場雙響砲 | 06/12 兄弟 vs 統一 六局上

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

加油!!楊岱均

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366