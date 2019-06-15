射箭世錦賽／複合弓混雙156比155退哥國　兩局完美40分摘銅

▲中華複合弓混雙摘銅。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

世界射箭錦標賽將進入最後階段，團體部分，複合弓女團陳怡瑄、陳麗如、黃逸柔，稍早擊敗美國搶下金牌，混雙陳怡瑄、陳界綸則是進入銅牌戰。最終陳怡瑄、陳界綸以156比155擊敗哥倫比亞，收獲銅牌。

混雙組合陳怡瑄、陳界綸首戰對上盧森堡，以157比156險勝，接著對上土耳其以156比153勝出，八強碰上荷蘭以156比153晉級，不過四強賽遭遇法國以154比156落敗，無緣晉級金牌戰，將要和哥倫比亞一爭銅牌。

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第一局陳界綸10分箭、陳怡瑄10分、陳怡瑄1支X、陳界綸10分以40分贏過哥倫比亞的37分，第二局陳界綸9分、陳怡瑄射出X、陳怡瑄再一支X、但陳界綸只有8分，前兩局結束中華隊77比76一分領先。

第三局陳怡瑄10分、陳界綸出現10分、陳怡瑄10分、陳界綸也來X，和哥倫比亞3支10、1支X，各拿下40分，中華隊還是117比116一分領先。

第四局陳界綸10分、陳怡瑄再來一支X，陳怡瑄X、陳界綸10分，完美的40分結束，原本以為三局都拿下完美40分，不過第四局陳界綸最後一箭被改判9分，但仍有兩局都是40分，哥國第四局的第一箭則是9分改判10分，但不影響比賽結果。

最終中華隊以總分156比155擊敗哥倫比亞，收下一面銅牌。陳怡瑄本屆在複合弓女團收穫金牌後，又在混雙拿下銅牌。