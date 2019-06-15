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日職／大王首打席敲安後連吞2K　陽岱鋼5下登場代守

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第二戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融連吞2K。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

火腿15日主場迎戰巨人。王柏融擔任先發第五棒鎮守左外野。王柏融首打席敲出深遠二壘安打。接下來兩次打擊都遭到三振。陽岱鋼在5下獲得上場機會。1上巨人2支安打外加對方送出3次保送攻下3分。2上巨人丸佳浩轟出2分砲。3上巨人再添1分把金子打退場。4上巨人岡本和真轟出陽春砲。5上巨人再添1分。6局結束，巨人8：0火腿。

1局上，巨人進攻，亀井善行左外野二壘安打，坂本勇人二壘平飛球遭接殺，丸佳浩選到四壞保送，岡本和真選到四壞保送形成滿壘，大城卓三選到四壞保送擠回1分，阿部慎之助右外野二壘安打帶有2分打點，若林晃弘二壘滾地遭刺殺，重信慎之介遭到三振。 
1局下，火腿進攻，西川遙輝左外野飛球遭接殺，大田泰示右外野二壘安打，近藤健介中外野飛球遭接殺，中田翔左外野飛球遭接殺。

請繼續往下閱讀...

2局上，巨人進攻，小林誠司二壘滾地遭刺殺，龜井善行右外野飛球遭接殺，坂本勇人右外野二壘安打，丸佳浩右外野2分砲，岡本和真三壘反彈球造成野手失誤上壘，大城卓三中外野一壘安打，阿部慎之助投手正面反彈球遭刺殺。

2局下，火腿進攻，王柏融開局面對山口俊投出第一球就敲出中外野深遠二壘安打，渡邊諒游擊小飛球遭接殺，平沼翔太遭到觸身球保送，清水優心遭到三振，中島卓也遭到三振。

3局上，巨人進攻，若林晃弘右外野一壘安打，重信慎之介中外野飛球遭接殺，若林晃弘成功盜上二壘，小林誠司中間方向一壘安打帶有1分打點，火腿更換吉田侑樹上場投球，龜井善行中外野飛球遭接殺，坂本勇人遭到三振。

3局下，火腿進攻，西川遙輝中外野飛球遭接殺，大田泰示投手正面反彈球遭刺殺，近藤健介遭到三振。

4局上，巨人進攻，丸佳浩遭到三振，岡本和真右外野陽春砲，大城卓三二壘滾地遭刺殺，阿部慎之助游擊小飛球遭接殺。

4局下，火腿進攻，中田翔遭到三振，王柏融遭到三振，渡邊諒遭到三振。

5局上，巨人進攻，若林晃弘左外野二壘安打，重信慎之介遭到三振，小林誠司二壘滾地遭刺殺、跑者上三壘，投手發生暴投跑者回本壘得分，龜井善行選到四壞保送，版本勇人二壘滾地遭刺殺。

5局下，火腿進攻，巨人更換陽岱鋼上場代守右外野，杉谷拳士選到四壞保送，清水優心二壘滾地野選上壘、跑者遭封殺在二壘前，中島卓也左外野飛球遭接殺，西川遙輝二壘滾地遭刺殺。

6局上，巨人進攻，火腿更換玉井大翔上場投球，岡本和真遭到三振，大城卓三游擊滾地遭刺殺。

6局下，火腿進攻，大田泰示遭到三振，近藤健介左外野飛球遭接殺，中田翔遭到觸身球保送，王柏融遭到三振

關鍵字： 日本職棒日本火腿王柏融巨人陽岱鋼
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