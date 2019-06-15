運動雲

>

不斷更新／江辰晏對決李茲　統一、桃猿先發名單

ETtoday運動雲

▲▼中職30年開季第3戰,統一獅主場首戰,統一獅vs富邦悍將,統一獅,江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

▲統一推出江辰晏掛帥先發。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊15日下午5點05分在桃園球場交手Lamigo桃猿，本戰統一派出本土左投江辰晏掛帥先發，Lamigo則推出洋投李茲（Radhames Liz）。昨日比賽，統一遭Lamigo以17比8灌倒，吞下對戰2連敗。精彩中職賽事，請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

江辰晏本季10場先發，戰績4勝3敗、防禦率3.95、WHIP值1.43。江辰晏今年碰過桃猿2場，對戰防禦率8.31、對戰被打擊率0.381，曾被陳晨威、朱育賢、林泓育敲過全壘打。

請繼續往下閱讀...

▲▼Lamigo桃猿李茲。（圖／記者李毓康攝）

▲Lamigo推李茲先發。（圖／記者李毓康攝）

李茲本季13場出賽、11場先發，戰績4勝4敗2救援成功、防禦率4.12、WHIP值1.49。李茲今年遭遇統一4場吞2敗，對戰防禦率4.30、對戰被打擊率0.238，曾挨郭阜林、楊家維敲過全壘打。

統一先發名單，第一棒右外野手朱元勤、第二棒三壘手郭阜林、第三棒左外野手蘇智傑、第四棒指定打擊潘武雄、第五棒一壘手陳鏞基、第六棒中外野手陳重羽、第七棒二壘手楊家維、第八棒捕手郭峻偉、第九棒游擊手林祖傑。

Lamigo先發名單，第一棒中外野手柏納帝那、第二棒三壘手林立、第三棒右外野手藍寅倫、第四棒捕手林泓育、第五棒左外野手朱育賢、第六棒一壘手陳俊秀、第七棒指定打擊廖建富、第八棒二壘手郭嚴文、第九棒游擊手林承飛。

關鍵字： 中華職棒統一獅Lamigo桃猿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／投球協調性仍在　黃志龍珍惜最後機會

NBA冠軍戰／格林喊出不存在的暫停　勇士痛失總冠軍

中職／森榮鴻報名味全測試　健康投給葉總看

中職／被釋出體認不足　林旺億努力追回職棒夢

NBA冠軍戰／林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻　遭酸：你根本沒得分

中職／陳俊秀滿貫砲打中展示車　連3年牽新車！

讀者回應

﻿

最新新聞

1華南青少棒莊欽仰首度先發就奪勝

2複合弓女團229比224　力壓美國奪金

3王柏融4支1連8場敲安　火腿5比8巨人

4南韓U20世界盃決賽　2014年青訓漸收成

53度2好球後挨打　陳仕朋：決勝球

熱門新聞

1協調性仍在　黃志龍珍惜最後機會

2格林喊不存在暫停　勇士痛失冠軍

3森榮鴻報名測試　健康投給葉總看

4被釋出體認不足　林旺億努力追夢

5林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

碰到會三級燙傷的棒子，林智勝單場雙響砲 | 06/12 兄弟 vs 統一 六局上

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

加油!!楊岱均

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366