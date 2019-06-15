不斷更新／江辰晏對決李茲　統一、桃猿先發名單

▲統一推出江辰晏掛帥先發。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊15日下午5點05分在桃園球場交手Lamigo桃猿，本戰統一派出本土左投江辰晏掛帥先發，Lamigo則推出洋投李茲（Radhames Liz）。昨日比賽，統一遭Lamigo以17比8灌倒，吞下對戰2連敗。精彩中職賽事，請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

江辰晏本季10場先發，戰績4勝3敗、防禦率3.95、WHIP值1.43。江辰晏今年碰過桃猿2場，對戰防禦率8.31、對戰被打擊率0.381，曾被陳晨威、朱育賢、林泓育敲過全壘打。

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▲Lamigo推李茲先發。（圖／記者李毓康攝）

李茲本季13場出賽、11場先發，戰績4勝4敗2救援成功、防禦率4.12、WHIP值1.49。李茲今年遭遇統一4場吞2敗，對戰防禦率4.30、對戰被打擊率0.238，曾挨郭阜林、楊家維敲過全壘打。

統一先發名單，第一棒右外野手朱元勤、第二棒三壘手郭阜林、第三棒左外野手蘇智傑、第四棒指定打擊潘武雄、第五棒一壘手陳鏞基、第六棒中外野手陳重羽、第七棒二壘手楊家維、第八棒捕手郭峻偉、第九棒游擊手林祖傑。

Lamigo先發名單，第一棒中外野手柏納帝那、第二棒三壘手林立、第三棒右外野手藍寅倫、第四棒捕手林泓育、第五棒左外野手朱育賢、第六棒一壘手陳俊秀、第七棒指定打擊廖建富、第八棒二壘手郭嚴文、第九棒游擊手林承飛。