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日職／王柏融6下單場第2安占滿壘　火腿扳回2分

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊今天（14日）與巨人隊進行跨聯盟比賽，火腿王柏融擔任5棒左外野手，巨人陽岱鋼未先發，王柏融二局下敲出中外野安打，連續7場安打，三局下遭三振，六局下0比3落後，無人出局一、二壘有人敲安打占滿壘，之後追回2分。

火腿在13日擊敗廣島，登上洋聯第一名，今天在主場迎戰巨人隊，也是陽岱鋼再次重返前東家火腿的球場比賽，由於火腿今年有台灣野手王柏融加入，但王柏融擔任先發5棒左外野手，陽岱鋼沒有先發。

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火腿二局下王柏融首位上場打擊，打出穿越二、游到中外野的一壘安打，渡邊諒再右外野安打，横尾俊建二壘滾地球傳二壘野手選擇都上壘，無人出局滿壘，石川亮與中島卓也都遭到三振，西川遙輝打出中外野飛球出局。

巨人在三局上一出局洋砲左外野二壘安打，重信慎之介中外野安打占一、三壘，龜井善行投手前滾地球，投手傳一壘出局占二、三壘，投手有原航平打到捕手面罩，暴投失2分。

火腿在3局下，大田泰示被三振、近藤健介被保送，中田翔再遭三振，王柏融打擊時陽岱鋼在休息室觀看，結果王柏融對偏低球揮空也被三振。

巨人4局上一出局後利用岡本和真安打及大城卓三右外野二壘安打，再攻下1分。6局上一出局攻占滿壘但未得分。

6局下火腿首位打者近藤健介打出左外野安打，中田翔被保送占一、二壘，王柏融打出右外野平飛一壘安打形成滿壘，渡邉諒高飛犧牲打追回1分，杉谷拳士代打安打再扳1分，王柏融上到三壘，石川亮被三振，中島卓也二壘滾地出局。

關鍵字： 日職王柏融
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