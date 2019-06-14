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不斷更新／萊福力戰陳仕朋　兄弟、富邦先發名單

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▲▼中華職棒季後賽第4戰統一獅對富邦悍將,富邦悍將,陳仕朋。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦先發投手陳仕朋。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟14日挑戰富邦悍將，兄弟推出萊福力掛帥先發，富邦則是派本土左投陳仕朋先發應戰。萊福力本季交手富邦還沒有拿下過勝投，對戰防禦率更是高達6.00；陳仕朋今年雖然從兄弟手上拿到2勝，不過對戰防禦率也有6.75，因此此役有可能形成打擊大戰。比賽將在18:35開打，請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

萊福力出賽13場，拿下2勝6敗，防禦率3.11。面對富邦2場都吞敗，對戰防禦率高達6.00。對上富邦被打擊率3成90，其中面對右打被打擊率5成，面對左打2成63。其中林哲瑄最會打萊福力，對戰打擊率高達八成。

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陳仕朋本季先發10場，拿下5勝4敗，防禦率3.95。本季交手兄弟3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率6.75，面對兄弟被打擊率3成39，其中面對右打2成67，面對左打5成71。

中信兄弟先發打線如下，一棒三壘手王威晨、二棒二壘手吳東融、三棒右外野手陳子豪、四棒一壘手林智勝、五棒左外野手詹子賢、六棒指定打擊曾陶鎔、七棒中外野手張志豪、八棒游擊手王勝偉、九棒捕手黃鈞聲。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒三壘手蔣智賢、六棒中外野手林哲瑄、七棒左外野手申皓瑋、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟富邦悍將
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