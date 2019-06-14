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六堆客庄馬拉松七大特色　林生祥獻唱、李永得挑戰全馬

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▲▼2019六堆客庄馬拉松記者會,林生祥 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲2019六堆客庄馬拉松記者會,客家音樂人林生祥 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

全國首次客家主題馬拉松「Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松」，將於10月20日在高雄市美濃、六龜區隆重舉辦，即日起開始報名，6月14日在臺博館南門園區舉辦賽事記者會，美濃出身的知名音樂人林生祥先生特別到場表演，也會參與選手之夜。

本賽事是全國首次以「客家族群」、「客家文化」為主題的馬拉松活動，共有七大特色：一是多元組別，包括客庄活力組(42.195公里，限時放寬6.5小時)、客庄遶尞組(25公里，限時4小時)以及客庄爽快組(5公里，限時1.5小時)，完跑禮相當豐富，有紀念衣、運動束口袋、美濃農產品伴手禮（美濃147號米磚）。

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二是六堆客庄馬拉松推出即時追蹤APP、三是舉辦變裝創意競賽，一起穿上最有客家味道的衣服，來推廣客家文化拿獎金、四則是有六堆小農市集，跑者完成繳費就有60元小農市集消費券、五在賽道補給站有六堆在地農特產品，包括美濃滷白玉蘿蔔、六龜的木瓜、香蕉等。

六則是為所有跑友們準備美濃147號米磚作為伴手禮，以及七是在活動前一日的選手之夜，知名音樂人林生祥也會帶來精彩的客家音樂饗宴。

▼六堆客庄馬拉松標語寫著：美美客家人、濃濃客家情。

▲▼2019六堆客庄馬拉松記者會 。（圖／記者謝孟儒攝）

林生祥14日特別出席記者會獻唱兩首歌曲，曾經為六堆運動會寫主題曲的他，笑稱自己最不在行的其實就是跑步，「不過為了這一次的六堆客庄馬拉松，決定和妻子和女兒挑戰5公里，其實來美濃不一定要到什麼特定景點，只要望出去都是很美的風景，希望大家一起來欣賞美濃客家文化之美。」

客家委員會主委李永得更是提到，「過去我都只能跑半馬，也有在高雄旗山跑過，這次決定要把我人生中的初馬獻給六堆客庄馬拉松，要挑戰全馬！我平常都有在跑步，不過最近發現可以突破30公里，路跑的前輩說只要突破30公里，就有機會挑戰全馬，原本在想說要不要說的，但既然說了就要努力做到才行，相信預估會有5000人來報名。」

「Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松」即日起報名至8月20日止(報名網址：http://t.cn/AiKEEMYb，或搜尋六堆客庄馬拉松關鍵字)，誠摯邀請大家一起用雙腳走讀客庄、感受六堆的美好。

▼客家委員會主委李永得。

▲▼2019六堆客庄馬拉松記者會 ,▼2客家委員會李永得主委 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 六堆客庄馬拉松
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