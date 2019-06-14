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全國首次六堆客庄馬拉松10月20日美濃開跑　即日起開始報名

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▲▼2019六堆客庄馬拉松記者會 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲2019六堆客庄馬拉松記者會 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

體育中心／綜合報導

全國首次客家主題馬拉松「Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松」，將於10月20日在高雄市美濃、六龜區隆重舉辦，6月14日在臺博館南門園區舉辦賽事記者會，高雄市政府運動發展局周明鎮副局長、客家知名音樂人林生祥、高雄市美濃區公所蕭見益主任秘書、美濃國中鄭志昇校長等，還有十多位專程北上的美濃區各里長們，共同為這場臺灣客庄運動盛事揭開序幕。

本賽事是全國首次以「客家族群」、「客家文化」為主題的馬拉松活動，所以在主題、競賽項目名稱、競賽路線、表演活動等都融入濃濃客家元素，如賽事分組為客庄活力組(42.195公里，報名費800元)、客庄遶尞組(25公里，報名費600元)以及客庄爽快組(5公里，報名費300元)，本賽事選手完跑禮相當豐富，有紀念衣、運動束口袋、美濃農產品伴手禮，還有現場小農市集60元消費券。

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賽前一日的選手之夜，更特別邀請美濃出身的知名音樂人林生祥先生及其他優質樂團，帶來一系列精采的音樂饗宴，可以讓跑者先徜徉客家音樂饗宴中，接著準備隔天好好欣賞客庄風情。

▲▼2019六堆客庄馬拉松記者會 。（圖／記者謝孟儒攝）

客家委員會李永得主委致詞時提到，「本賽事選定六堆中的右堆，賽道行經美濃、六龜各重要景點，如獅子頭水圳、美濃水橋、美濃舊橋、東門樓、宣講堂及瀰濃庄敬字亭等歷史建築古蹟，還有美濃湖、美濃山下及新威森林公園等自然美景，賽事伴手禮、補給站和市集活動也以在地農特產為主。」

讓跑者不僅運動健身，也可以愉快地感受客庄田園風光、走讀人文資產和體驗在地產業，可以說是相當完整且深入的運動旅遊體驗，未來也期望本賽事以更多元方式推展到各客庄去。

本賽事為了提振六堆客庄運動風氣，剛在今年全中運撐竿跳高以4米53破6年來的大會紀錄榮獲冠軍的長治國中的前堆子弟黃正綺，也將擔任賽事客庄爽快組的領跑者，期望刺激更多六堆青年勇於築夢、不畏挑戰。本賽事為了給跑者更優質的服務，在賽事規劃、醫療、補給等方面都比照國內大型賽規格，更設有「創意競賽項目」，鼓勵大家著客家元素的服裝、配件來參賽，就有機會獲得獎金，一起以活潑、多元方式呈現客家文化之美。

「Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松」即日起報名至8月20日止(報名網址：http://t.cn/AiKEEMYb，或搜尋六堆客庄馬拉松關鍵字)，誠摯邀請大家一起用雙腳走讀客庄、感受六堆的美好。

▼歌手林生祥也特別到場。

▲▼2019六堆客庄馬拉松記者會,林生祥 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 六堆客庄馬拉松
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