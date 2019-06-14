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中職／尼克斯對決施子謙　運彩看好桃猿

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▲▼0425 中華職棒中信兄弟對桃猿-尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）

▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅本週末將作客桃園和Lamigo桃猿進行三連戰，首戰統一派出土投施子謙掛帥先發，Lamigo則是由洋投尼克斯領銜對抗。台灣運彩開盤，看好Lamigo桃猿。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一獅2.05、Lamigo桃猿賠率1.50、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.95，統一獅受讓1.5分，賠率1.55、大小分開出10.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70、單數賠率1.50，雙數賠率2.05

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施子謙目前3勝4敗的成績，防禦率5.40，本季曾對Lamigo先發出賽2場，勝投尚未開張，吞下1敗，總計9.2局的投球，挨了17支安打，失12分其中10分為自責分，防禦率是較高的9.31，被打擊率也高達0.395，面對暴力猿打線明顯壓制力仍有待提升。

尼克斯本季11場先發，有9場優質先發，其中1場完封勝，拿下6勝3敗，防禦率2.47。本季對戰統一獅1勝1敗，防禦率4.09，對戰被打擊率僅0.209；對右打者被打擊率0.172，對左打者被打擊率0.286。

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