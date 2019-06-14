從沒想過丟「無安打比賽」　葛蘭基：這事很麻煩

▲響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）投出6局無安打比賽，直到7局上被敲2支安打才破功，不過對於無安打比賽這項紀錄，葛蘭基倒是完全沒放在心上，甚至一點都不以為意，他直呼：「這比任何事情都還要麻煩。」

此戰開局響尾蛇就先靠2支安打攻下2分，在領先的狀態下，葛蘭基越投越帶勁，僅用59球投滿6局，且沒有被擊出任何一支安打，不過7局下被透納（Trea Turner）跑出內野安打，接著又被伊頓（Adam Eaton）敲安，最後靠著雙殺以及內野滾地球化解失分危機。

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Rain was the only thing that could stop Zack Greinke tonight. pic.twitter.com/HBgzF8oEPO — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) June 14, 2019

透納這支內野安打，響尾蛇隊原本是有機會阻止，但一壘手沃克（Christian Walker）無法及時把球傳給葛蘭基，讓腳程超快的透納奔上一壘。對於無法替葛蘭基守下無安打，沃克感到十分愧疚。

「沃克看起來是很沮喪，他有時候也會因為一點小事情暴怒，所以就讓他這樣吧。」葛蘭基受訪時向媒體開玩笑。葛蘭基主投7.1局被敲2安無失分，投出3次三振，拿下本季第8勝，防禦率下修至2.65。

葛蘭基在大聯盟征戰16年，從來沒有投過無安打比賽，僅有在2009年效力皇家隊時，曾完投9局僅被擊出1支安打。