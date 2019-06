從沒想過丟「無安打比賽」　葛蘭基：這事很麻煩

▲響尾蛇王牌葛蘭基(Zack Greinke)。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

響尾蛇王牌葛蘭基(Zack Greinke)投出6局無安打比賽,直到7局上被敲2支安打才破功,不過對於無安打比賽這項紀錄,葛蘭基倒是完全沒放在心上,甚至一點都不以為意,他直呼:「這比任何事情都還要麻煩。」

此戰開局響尾蛇就先靠2支安打攻下2分,在領先的狀態下,葛蘭基越投越帶勁,僅用59球投滿6局,且沒有被擊出任何一支安打,不過7局下被透納(Trea Turner)跑出內野安打,接著又被伊頓(Adam Eaton)敲安,最後靠著雙殺以及內野滾地球化解失分危機。

Rain was the only thing that could stop Zack Greinke tonight. pic.twitter.com/HBgzF8oEPO