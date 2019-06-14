運動雲

>

中職／桃猿下半季門票　23日全面開賣

ETtoday運動雲

▲桃猿下半季主場售票623開賣。（圖／猿隊提供）

▲桃猿下半季主場售票623開賣。（圖／猿隊提供）

體育中心／綜合報導

2019年Lamigo桃猿隊下半季主場預售票預計在6月23日(日)10：00於全台全家FamiPort系統以及FamiTicket全網購票網正式開放預售(不含桃猿大盛複合式餐飲區)。

為服務Lamigo桃猿卡友，6月21日(五)中午12：00至23：59在全家FamiPort機台開放下半季主場讓金銀猿卡友預購，每人每場限購4張；6月22日(六) 10：00至 23：59止讓狀猿卡友機台預購，每人每場限購4張。


購票時程表：
6/14(五) 10:00　寄送金銀狀猿卡友手機簡訊
6/14(五) 17:00～6/18(二)17:00　未收到簡訊者回報相關資訊至球團信箱(姓名、電話及官網卡號綁定截圖寄至monkeys@mail.lamigo-monkeys.com.tw 未完成官網記名者無法補發)
6/19(三) 16:00　最後重發簡訊日
6/21(五) 12:00～23:59　金、銀猿卡友FamiPort預購(時限到則密碼失效)
6/22(六) 10:00～23:59　狀猿卡友FamiPort預購(時限到則密碼失效)
6/23(日) 10:00　全面預購開賣

備註：
1.下半季主題趴資訊依後續公告為準
2.金狀猿卡之虛擬卡記名綁定流程 http://www.lamigo-monkeys.com.tw/z22.php

請繼續往下閱讀...
關鍵字： Lamigo桃猿中華職棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

熱門新聞

NBA冠軍戰／暴龍114比110奪成軍24年首冠　羅瑞全能26+10

大谷翔平開轟後連3安　日本人首位達成大聯盟完全打擊

NBA冠軍戰／「休息兩分鐘就好」　湯普森ACL撕裂

NBA冠軍戰／格林喊出不存在的暫停　勇士痛失總冠軍

NBA冠軍戰／林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒　6戰出賽51秒

中職／林智勝卸下國家隊戰袍　大王世代扛新一代中華隊

讀者回應

﻿

最新新聞

1松坂大輔狂讚大谷翔平好厲害

2陳義信盼潘威倫奪150勝創紀錄

3adidas MARQUEE BOOST 完美重現經典

4可愛單季季後賽得分史上第3

5沒想過投無安打　葛蘭基：很麻煩

熱門新聞

1暴龍114比110奪成軍24年首冠

2大谷翔平日本人首位大聯盟完全打擊

3湯普森ACL撕裂傷！

4格林喊不存在暫停　勇士痛失冠軍

5林書豪首位亞裔上場並奪冠軍戒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

碰到會三級燙傷的棒子，林智勝單場雙響砲 | 06/12 兄弟 vs 統一 六局上

統一甲斐林佑樂妨礙打擊，吳東融站上一壘形成滿壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

張志豪在一壘滑倒幸好沒有受傷，之後盜上二壘 | 06/12 兄弟 vs 統一 五局上

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366