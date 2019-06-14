中職／桃猿下半季門票　23日全面開賣

▲桃猿下半季主場售票623開賣。（圖／猿隊提供）

體育中心／綜合報導

2019年Lamigo桃猿隊下半季主場預售票預計在6月23日(日)10：00於全台全家FamiPort系統以及FamiTicket全網購票網正式開放預售(不含桃猿大盛複合式餐飲區)。



為服務Lamigo桃猿卡友，6月21日(五)中午12：00至23：59在全家FamiPort機台開放下半季主場讓金銀猿卡友預購，每人每場限購4張；6月22日(六) 10：00至 23：59止讓狀猿卡友機台預購，每人每場限購4張。



購票時程表：

6/14(五) 10:00 寄送金銀狀猿卡友手機簡訊

6/14(五) 17:00～6/18(二)17:00 未收到簡訊者回報相關資訊至球團信箱(姓名、電話及官網卡號綁定截圖寄至monkeys@mail.lamigo-monkeys.com.tw 未完成官網記名者無法補發)

6/19(三) 16:00 最後重發簡訊日

6/21(五) 12:00～23:59 金、銀猿卡友FamiPort預購(時限到則密碼失效)

6/22(六) 10:00～23:59 狀猿卡友FamiPort預購(時限到則密碼失效)

6/23(日) 10:00 全面預購開賣



備註：

1.下半季主題趴資訊依後續公告為準

2.金狀猿卡之虛擬卡記名綁定流程 http://www.lamigo-monkeys.com.tw/z22.php