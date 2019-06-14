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普侯斯敲生涯645轟寫紀錄　大谷佩服：多麽偉大的球員

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普侯斯達成生涯第500號全壘打。(圖／達志影像／美聯社)

▲普侯斯。 （圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

天使14日作客光芒主場，除了「二刀流」大谷翔平完全打擊精彩表現外，老將普侯斯（Albert Pujols）也敲出本季第12號全壘打，這也是效力天使8個賽季的第200轟，成為史上第6位在兩支球隊分別貢獻200轟的打者。

此戰5局上，普侯斯這發兩分全壘打，幫助天使取得5比0領先。根據《Stats By STATS》數據資料，普侯斯在紅雀效力11年貢獻445轟，在天使效力8年揮出200轟，生涯累積645支全壘打，成為史上第7位分別在美聯、國聯至少敲出200轟的球員。

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普侯斯效力兩支球團皆貢獻200轟以上，成為史上第6人，過去完成此紀錄的球員分別是法克斯（Jimmie Foxx）、馬怪爾（Mark McGwire）、帕爾梅洛（Rafael Palmeiro）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）和曼尼（Manny Ramirez）。

「感覺就像他每隔一天就在打破新紀錄，或是設置新的里程碑，顯現出他是一名多麽偉大的球員。」大谷翔平透過翻譯表示，「我從他身上學到的另一件事情，就是他的職業道德，在螢光幕的背後，他在打擊方面投入很多練習，這對我幫助很大。」

關鍵字： 天使普侯斯大谷翔平
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