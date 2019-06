普侯斯敲生涯645轟寫紀錄　大谷佩服：多麽偉大的球員

▲普侯斯。 (圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

天使14日作客光芒主場,除了「二刀流」大谷翔平完全打擊精彩表現外,老將普侯斯(Albert Pujols)也敲出本季第12號全壘打,這也是效力天使8個賽季的第200轟,成為史上第6位在兩支球隊分別貢獻200轟的打者。

此戰5局上,普侯斯這發兩分全壘打,幫助天使取得5比0領先。根據《Stats By STATS》數據資料,普侯斯在紅雀效力11年貢獻445轟,在天使效力8年揮出200轟,生涯累積645支全壘打,成為史上第7位分別在美聯、國聯至少敲出200轟的球員。

