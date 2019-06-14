打擊率不到2成又怎樣　名將畢吉歐之子凱范首次雙響砲！

▲畢吉歐之子凱范首次雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

名人堂球星畢吉歐(Craig Biggio)之子，藍鳥外野手凱范(Cavan Biggio)本季登上大聯盟，雖然全壘打已經開張，但打擊率不及2成。在作客金鶯的比賽中，他分別在第2和第7局敲出陽春砲，這是他生涯首次雙響砲，幫助藍鳥12比3帶走勝利。

本戰之前，凱范打擊率僅有1成46，有一發全壘打和3打點。2局他看中伊諾亞（Gabriel Ynoa）投進紅中的93.2英里快速球扛出右外野看看台。7局面對側投的盧卡斯(Josh Lucas)，他在滿球數的時候攻擊偏外角的89.9英里快速球，同樣打向右外野。

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除了凱范火力放送，古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）在6局的全壘打也率領全隊展開攻勢，單局狂打7分，讓此役原本2比2的平局瞬間風雲變色，藍鳥打回12分和17支安打皆為本季單場最多。「我們打擊超有感染力！」藍鳥總教練蒙托（Charlie Montoyo）說。

「這很難用言語形容，他非常努力，身為一名父親，他的表現讓我非常興奮。」名人堂球星畢吉歐的言語中透露出驕傲。

而過去14場先發隊友只火力支援26分的悲情投手史卓曼(Marcus Stroman)，終於受惠打擊大爆發，拿下第4場勝投來到4勝8敗。