中職／味全龍測試會今展開　162人參加至少推薦20人選秀

▲味全龍自辦測試會。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

味全龍隊自辦職棒測試會今天（14日）在台中棒球場舉辦，本次測試會一共吸引500多人報名，最終由教練團挑選出162位選手邀請出席測試會，包含133位現役甲組球員、17位高中應屆畢業生以及12位由STRIKE智慧棒球透過海選會獲得數據進而成功推薦的球員。

162位測試選手中不乏有曾經代表過國家隊出賽、參與過職棒選秀、打過職棒的球員，投手和野手數量比例相當，投手80人、野手共82人，希望透過兩天的測試選拔，球團最後能推舉至少20人參與中職選秀。最終球團推薦名單，預計將於16日正式發出通知。

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▲味全龍自辦測試會。（圖／味全龍提供）

味全龍找了國立台灣體育運動大學協辦，邀請多位教授與棒球隊教練林宗毅、客座教練郭勇志等人共同擔任評審，為了貼近選手也特別邀請目前於基層擔任教練的前龍將陳炳男、黃自強兩人加入評審團。

球團希望透過科學化的體能測試項目來觀察選手的敏捷性和爆發力，也透過打擊及投球來測試球員的力量與協調性，並於第一天測試後立即公布邀請參加第二天測試賽的選手，屆時將直接進行分組實戰演練，以實際比賽挑選出最後球團推薦名單。

▲味全龍自辦測試會。（圖／味全龍提供）

本次參與測試選手中，以投手80位最多，另外捕手有14位、一壘手8位、二壘手4位、三壘手10位、游擊手14位、右外野手11位、中外野手17位、左外野手4位，總計162位。

總教練葉君璋表示，球團當然有一些觀察的口袋名單，但自辦測試會就是希望能吸引更多的好手來報名，讓教練團有更多實地觀察選手的機會，同時選手們也能透過這次的測試會來爭取加入中職選秀。

▲味全龍自辦測試會。（圖／味全龍提供）

他希望第一天測試會後能挑出100到120位好手繼續參與第二天的分組對抗，並以實戰來印證測試會的各項數據與球探報告，並於測試賽結束後推薦至少20位球員參加中職選秀，好讓味全龍能吸收更多有潛力的選手。

現場並未開放一般民眾參觀，為了讓更多關心參與測試賽事的球員家人或朋友們能看見，味全龍隊第二天15日測試賽將安排賽事轉播，球迷可以到「味全龍隊」官方粉絲專頁收看賽事直播（網址：https://reurl.cc/4DvDX） 。

▲味全龍自辦測試會。（圖／味全龍提供）