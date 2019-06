NBA冠軍戰／KT痛苦倒地傷退　Drake在多倫多送遙遠祝福

▲湯普森第3節傷退。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

總冠軍戰G6暴龍與勇士打到第3節仍只有2分差,不過在第3節末段湯普森(Klay Thompson)卻傳來噩耗,他在一次快攻上籃中遭到格林犯規後,落地時不慎傷到左膝,勇士球團也宣布他無法回歸,許多球星也都紛紛送上祝福,而遠在多倫多的德瑞克(Drake)看到湯普森受傷也在外面給予鼓掌致敬。

有輸不得壓力的勇士,全場卯起來打,湯普森更是從首節開始手感就超級火燙,在上半場就轟了全隊最高的18分,易籃後「湯神」依舊神勇,不過他卻在第三節剩下2分22秒在快攻上籃後,遭到格林犯規倒地,雖然他在返回休息室的路上突然返回球場完成罰球,但很快就被換下場去檢查,而勇士也宣布他本戰無法回歸,最終湯普森留下30分、5籃板、2抄截數據。

在整個系列戰中,不斷跟勇士球員嗆聲的暴龍全球大使德瑞克,本戰雖然沒有隨隊前往奧克蘭,不過也在多倫多現場與球迷一同關注賽況,而當他見到湯普森痛著左膝痛倒在地後,也不忍直視,並且隨即放下手邊飲料戰起來鼓掌致敬,送上遙遠的祝福,在多倫多的球迷也立即跟著鼓掌對他表示敬意。

Drake's live reaction to Klay going down.



(via @TSN_Sports) pic.twitter.com/SqbsL7k0Pg