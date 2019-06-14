NBA冠軍戰／KT痛苦倒地傷退　Drake在多倫多送遙遠祝福

▲湯普森第3節傷退。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G6暴龍與勇士打到第3節仍只有2分差，不過在第3節末段湯普森(Klay Thompson)卻傳來噩耗，他在一次快攻上籃中遭到格林犯規後，落地時不慎傷到左膝，勇士球團也宣布他無法回歸，許多球星也都紛紛送上祝福，而遠在多倫多的德瑞克(Drake)看到湯普森受傷也在外面給予鼓掌致敬。

有輸不得壓力的勇士，全場卯起來打，湯普森更是從首節開始手感就超級火燙，在上半場就轟了全隊最高的18分，易籃後「湯神」依舊神勇，不過他卻在第三節剩下2分22秒在快攻上籃後，遭到格林犯規倒地，雖然他在返回休息室的路上突然返回球場完成罰球，但很快就被換下場去檢查，而勇士也宣布他本戰無法回歸，最終湯普森留下30分、5籃板、2抄截數據。

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在整個系列戰中，不斷跟勇士球員嗆聲的暴龍全球大使德瑞克，本戰雖然沒有隨隊前往奧克蘭，不過也在多倫多現場與球迷一同關注賽況，而當他見到湯普森痛著左膝痛倒在地後，也不忍直視，並且隨即放下手邊飲料戰起來鼓掌致敬，送上遙遠的祝福，在多倫多的球迷也立即跟著鼓掌對他表示敬意。