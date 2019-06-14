大谷翔平完全打擊太神了！　創傳奇紀錄史上第2人

▲大谷翔平締造完全打擊紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

天使「二刀流」大谷翔平14日對戰光芒，上演完全打擊的紀錄，不僅成為大聯盟史上首位達成完全打擊的日本球員，大谷翔平還成為史上第2位生涯至少2勝，且完成完全打擊的球員。

首打席就轟出3分彈助天使取得領先，然後連3打席都敲安打，分別是二壘安打、三壘安打及一壘安打，達成完全打擊的紀錄，隊史繼2013年5月21日楚特（Mike Trout）後再度達成，同時他是史上第6位以指定打擊敲出完全打擊的球員。

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That’ll be the cycle for SHOTIME!!



Ohtani is now the FIRST EVER Japanese-born player to hit for the cycle in the MLB #ShoTime #HaveADay pic.twitter.com/iCNrJYXi7k — FOX Sports West (@FoxSportsWest) June 14, 2019

根據《Stats By STATS》數據顯示，大谷翔平成為現代棒球（1900年）以來，史上第2位生涯至少2勝，且在打擊上又有完全打擊的球員。前一位球員為名人堂傳奇希斯勒（George Sisler），生涯投出5勝，曾於1920年、1921年連續2年完成完全打擊。

大谷翔平是大聯盟史上首位日本球員達成完全打擊，連鈴木一朗縱橫19年都沒達成的紀錄，大谷翔平生涯第2年就達成。亞洲地區則是第2人，韓籍重砲秋信守在2015年7月22日達成完全打擊，睽違4年再有亞洲球員締造紀錄。