大谷翔平完全打擊太神了！　創傳奇紀錄史上第2人

▲大谷翔平締造完全打擊紀錄。(圖/達志影像/美聯社)



體育中心/綜合報導

天使「二刀流」大谷翔平14日對戰光芒,上演完全打擊的紀錄,不僅成為大聯盟史上首位達成完全打擊的日本球員,大谷翔平還成為史上第2位生涯至少2勝,且完成完全打擊的球員。

首打席就轟出3分彈助天使取得領先,然後連3打席都敲安打,分別是二壘安打、三壘安打及一壘安打,達成完全打擊的紀錄,隊史繼2013年5月21日楚特(Mike Trout)後再度達成,同時他是史上第6位以指定打擊敲出完全打擊的球員。

That’ll be the cycle for SHOTIME!!



Ohtani is now the FIRST EVER Japanese-born player to hit for the cycle in the MLB #ShoTime #HaveADay pic.twitter.com/iCNrJYXi7k