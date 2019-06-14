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NBA冠軍戰／勇士主場太吵　暴龍助教拿紙杯當擴音器

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▲暴龍助教拿紙杯當作揚聲器。（圖／翻攝自推特／SportsNation）

▲暴龍助教拿紙杯當作揚聲器。（圖／翻攝自推特／SportsNation）

記者張曜麟／綜合報導

取得系列戰3比2領先的暴龍，14日踢館甲骨文球場，上半場暴龍僅取得3分的小幅領先，本戰因為是勇士在甲骨文球場最終戰，同時他們又有輸不得的壓力，球迷們情緒都非常高昂，全場不斷在歡呼打氣，他們的聲音也大到暴龍助教逼不得已要用紙杯來當作擴音器，場邊球評小范甘迪(Jeff Van Gundy)也直呼太復古。

已經被逼到絕境的勇士，面對暴龍踢館，可說完全沒在怕，不斷跟暴龍互相飆分，不過勇士就是無法抵擋羅瑞(Kyle Lowry)猛攻，讓他在上半場就進帳21分、6籃板、6助攻，命中率還高達7成，西亞卡姆(Pascal Siakam)得分也上雙，但勇士方面湯普森(Klay Thompson)也進帳18分，是勇士能夠緊咬比數的重要原因。

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只是因為這場勇士在輸掉，系列戰就正式結束，也無法完成3連霸，這讓主場球迷都喊破喉嚨來加油，一方面為了能夠贏球，另一方面則是因為這是勇士在甲骨文球場的最後一戰，球迷都相當珍惜在這裡的最後時光，歡呼聲從開場就沒斷過，不過他們的聲音大到逼迫暴龍的助理教練要拿起紙杯當作揚聲器，才能對暴龍球員喊話，場邊球評小范甘迪見到這幕更直呼太復古了！

關鍵字： 勇士暴龍總冠軍戰NBA
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