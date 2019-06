NBA冠軍戰／勇士主場太吵　暴龍助教拿紙杯當擴音器

▲暴龍助教拿紙杯當作揚聲器。(圖/翻攝自推特/SportsNation)



記者張曜麟/綜合報導

取得系列戰3比2領先的暴龍,14日踢館甲骨文球場,上半場暴龍僅取得3分的小幅領先,本戰因為是勇士在甲骨文球場最終戰,同時他們又有輸不得的壓力,球迷們情緒都非常高昂,全場不斷在歡呼打氣,他們的聲音也大到暴龍助教逼不得已要用紙杯來當作擴音器,場邊球評小范甘迪(Jeff Van Gundy)也直呼太復古。

已經被逼到絕境的勇士,面對暴龍踢館,可說完全沒在怕,不斷跟暴龍互相飆分,不過勇士就是無法抵擋羅瑞(Kyle Lowry)猛攻,讓他在上半場就進帳21分、6籃板、6助攻,命中率還高達7成,西亞卡姆(Pascal Siakam)得分也上雙,但勇士方面湯普森(Klay Thompson)也進帳18分,是勇士能夠緊咬比數的重要原因。

只是因為這場勇士在輸掉,系列戰就正式結束,也無法完成3連霸,這讓主場球迷都喊破喉嚨來加油,一方面為了能夠贏球,另一方面則是因為這是勇士在甲骨文球場的最後一戰,球迷都相當珍惜在這裡的最後時光,歡呼聲從開場就沒斷過,不過他們的聲音大到逼迫暴龍的助理教練要拿起紙杯當作揚聲器,才能對暴龍球員喊話,場邊球評小范甘迪見到這幕更直呼太復古了!

Oracle Arena is so loud a Raptors assistant coach using the cup as a megaphone pic.twitter.com/YuNNolUwRV