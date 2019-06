▲U18藍白對抗賽。(圖/記者楊舒帆攝)

記者楊舒帆/綜合報導

U18藍白對抗賽受連日下雨影響,14日原定10點開打的第4戰,因嘉義縣稻江棒球場積水,無法如期進行,後續賽事順延一天

為備戰今年在韓國釜山機張郡所舉辦的U18世界盃,中華培訓隊選出36人進行7場藍白對抗賽,目前已戰3場,但連日來下雨,賽事受到影響。11日休兵日之後,12日至14日都因雨延賽。

由於根據規定投手必須投7局,打者必須達19打席最低限,所以這7場比賽勢必得完賽才能選出24人名單,但受場地積水影響無法順利進行,教練團與選訓委員討論後決定順延一天。

賽事異動如下:

G04 6/15 10:00 青棒藍 v.s 青棒白

G05 6/16 10:00 青棒白 v.s 青棒藍

G06 6/17 10:00 青棒藍 v.s 青棒白

G07 6/18 10:00 青棒白 v.s 青棒