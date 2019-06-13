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NBA冠軍戰／嘴綠認為雷納德和詹皇不同等級　信心打G7

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▲NBA總冠軍戰，暴龍vs勇士，格林、雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林認為雷納德跟詹皇不同等級。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G6將在13日開戰，本戰將回到灣區作戰，這是勇士最後一次於甲骨文球場作戰，「嘴綠」格林(Draymond Green)受訪時就表示希望能在這裡把系列戰拖入最後搶7，這將會非常特別，另外他也認為雷納德(Kawhi Leonard)跟詹姆斯(LeBron James)是不同的球員，彷彿認為「可愛」的影響力仍未達「詹皇」等級。

勇士下一季要將主場遷往大通銀行中心，而他們例行賽的戰績不如暴龍，這也意謂著總冠軍戰G6將會是勇士在甲骨文球場的最後一季，對於所有勇士球員來說，都有著特殊的意義，格林談到了自己在這裡的時光說到，「這是個很特別的地方，我在這裡待了7年，有很多美好的時刻和美好的回憶，談論這件事我心情也很複雜，很明顯這是一些特別事情的結束，但同時也是更特別的事情開始。」

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「如果能在這裡的最後一季贏下總冠軍，贏得在這裡的最後一場比賽，並且把系列戰拖入搶7，然後完成3連霸，這樣對於那些經歷了我們很多艱難賽季的球迷來說是很特別的。」格林認為只要能夠贏下總冠軍戰，將會是最完美的結束。

另外「嘴綠」也被問及雷納德與詹姆斯的比較，「雷納德是一位優秀並且偉大的球員，但很明顯的是，詹姆斯是我們見過最偉大的球員之一，他們兩人是不同的球員。」隨後記者繼續追問格林他們雙方有什麼不同，「他們有不同的名字，是不同的人，就是這樣，他們是不同的人。」儘管格林語帶保留，卻可見在他心中雷納德等級仍然不達詹姆斯，因為過去4年「詹皇」的確帶給勇士很大的麻煩。

▲湖人詹姆斯、暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士暴龍總冠軍戰NBA詹姆斯雷納德格林
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