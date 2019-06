韋蘭德狂飆15K生涯新高　打者全揮空慘變「人體電扇」

▲太空人王牌韋蘭德狂飆15K生涯新高。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

太空人13日主場迎戰釀酒人,全場送出24次三振創下隊史單場三振紀錄,其中先發韋蘭德( Justin Verlander)個人就貢獻15張老K,不僅創下大聯盟個人生涯新高,也成為繼巨怪強森(Randy Johnson)後,史上最老單場丟出15K的投手。

根據大聯盟報導,韋蘭德此戰15次三振,除了寫下個人單場新高外,也追平太空人美粒果公園球場的單場三振紀錄,2013年8月12日效力遊騎兵的日籍投手達比修有全場送出15次三振。

此外,太空人韋蘭德丟15次三振,中繼普萊斯利(Ryan Pressly)和歐祖納(Roberto Osuna)各投出2次三振,詹姆斯(Josh James)送出3K,以及佩瑞茲(Cionel Perez)則是丟出2次三振,合計24次三振刷新球隊於2003年對戰小熊締造的隊史紀錄。

Fifteen strikeouts for Justin Verlander tonight.



He's now 169 away from 3,000.pic.twitter.com/D9mhorbVP2