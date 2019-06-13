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韋蘭德狂飆15K生涯新高　打者全揮空慘變「人體電扇」

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▲美聯冠軍戰G6、太空人韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人王牌韋蘭德狂飆15K生涯新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

太空人13日主場迎戰釀酒人，全場送出24次三振創下隊史單場三振紀錄，其中先發韋蘭德（ Justin Verlander）個人就貢獻15張老K，不僅創下大聯盟個人生涯新高，也成為繼巨怪強森（Randy Johnson）後，史上最老單場丟出15K的投手。

根據大聯盟報導，韋蘭德此戰15次三振，除了寫下個人單場新高外，也追平太空人美粒果公園球場的單場三振紀錄，2013年8月12日效力遊騎兵的日籍投手達比修有全場送出15次三振。

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此外，太空人韋蘭德丟15次三振，中繼普萊斯利（Ryan Pressly）和歐祖納（Roberto Osuna）各投出2次三振，詹姆斯（Josh James）送出3K，以及佩瑞茲（Cionel Perez）則是丟出2次三振，合計24次三振刷新球隊於2003年對戰小熊締造的隊史紀錄。

自2008年大聯盟正式導入「投手逐球追蹤系統」，韋蘭德單場讓15人揮棒落空三振，成為史上第4人，而這段時間達此紀錄的還另有3名投手，分別是國民王牌薛茲爾（Max Scherzer）、印地安人卡拉斯科（Carlos Carrasco）和杜菲（Danny Duffy）。

大聯盟百年多來的歷史上，過去僅有3名投手完成單場15K、0保送的壯舉，分別是名人堂投手巨怪強森、史莫茲（John Smoltz）和萊恩（Nolan Ryan），韋蘭德如今成為史上第4人。

今日韋蘭德先發7局被擊出4支安打失掉3分，其中3分都是來自釀酒人的陽出砲。而雙方一路激戰到延長14局才分出勝負，釀酒人在14局上靠著莫斯塔斯（Mike Moustakas）兩分砲突破僵局，接著阿奇拉（Jesus Aguilar）補上帶有1分打點安打奠定勝基，終場釀酒人就以6比3擊敗太空人。

關鍵字： 太空人韋蘭德
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