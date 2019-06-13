NBA冠軍戰／湯神：KD超越浪花兄弟　批評他很蠢

▲湯普森力挺KD。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)宣布阿基里斯腱斷裂的消息，運動圈不少人都獻上祝福，而一向超挺他的隊友湯普森(Klay Thompson)也再次力挺隊友，「我和他一起打過國際賽，每天都在健身房遇到他。當你看到他的豐功偉業，你不需要質疑他的心和渴望。」

「最偉大的球員都遭受過質疑，喬丹(Michael Jordan)、詹姆斯(LeBron James)，但他應該覺得總冠軍戰MVP還能不夠，他的能力超越浪花兄弟，批評他真的很蠢也很不負責。」湯普森說。此外同樣曾經遭逢阿基里斯腱斷裂傷逝的蓋伊(Rudy Gay)，也特地傳簡訊鼓勵，「不要怕！」

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「大家都經歷過嚴重張是，生涯有許多高低起伏。失去關鍵球員的感覺真的很糟，我們會找到方法咬牙撐過去。」卡森斯(DeMarcus Cousins)說。

而且對於杜蘭特在暴龍主場受傷被歡呼的是，現在更有暴龍球迷發起募款，希望募集到2萬5000美元捐贈給杜蘭特的基金會。「我們感到非常抱歉，沒預料到加拿大球迷會這樣。」

G6回到勇士主場舉行，全員將為杜蘭特而戰，「我希望球迷的聲音會是最大的一次，因為我們值得這樣的鼓勵，特別是KD。」湯普森說。

▲杜蘭特順利完成手術。（圖／CFP）