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金鶯鋸砲戴維斯上場0貢獻　年薪2300萬成「最貴板凳」

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▲▼金鶯，戴維斯（Chris Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯「鋸砲」戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

本季締造跨季連續62打席0安打淒慘紀錄，金鶯明星一壘手戴維斯（Chris Davis）自6月初從傷兵名單回歸後，過去8場比賽僅有4場先發，其中3場面對左投都是坐板凳，這位曾經單季敲出53轟的前全壘打王顯然上場時間受到嚴重壓縮。

「我試圖讓他取得成功。」金鶯教頭海德（Brandon Hyde）表示，「他在對陣傑克森（Edwin Jackson）上，沒有太好的成績，而且我認為他會在洛爾（Derek Law）假先發後登板，所以戴維斯將會在板凳上準備好上場打擊。」

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戴維斯在13日藍鳥之戰並未先發，海德指出，明天藍鳥預計推派右投史卓曼（Marcus Stroman），將會安排戴維斯回到先發打線。不過隨著球隊陣容年輕化，戴維斯上場時間確實越來越少，西斯柯（Chance Sisco）、山坦德（Anthony Santander）和努奈茲（Renato Nunez）都在今日擔任先發。

強打川波（Mark Trumbo）目前正在3A進行復健賽，即將從傷兵名單中歸隊，他的回歸讓球隊打線競爭更為激烈。戴維斯自5月11日至今，58打數僅擊出7支安打，包括1支全壘打，吞下32次三振，打擊三圍.164/.247/.301，打擊狀態低迷的戴維斯處境也更為艱難，而他本季勝場貢獻值（WAR）為-0.7，等於無法替球隊帶來實質的幫助。

金鶯本季團隊薪資7200萬美元，排全大聯盟倒數第3，只比馬林魚、光芒高，但是戴維斯一個人就要價2300萬美元，加上他在2016年與金鶯簽下7年1.61億美元的合約，必須到2023年才到期，這紙合約讓他交易價值幾乎為零，儼然成為最貴的板凳。

▲藍鳥金鶯美聯外卡驟死戰，川波開砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯強打川波即將傷癒歸隊。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 金鶯戴維斯
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