厄文轉簽Jay-Z的經紀公司　加盟籃網第一步？

▲厄文轉簽經紀公司，是加盟籃網第一步？（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

塞爾提克當家球星厄文(Kyrie Irving)本季可說相當不順遂，不僅跟球隊鬧不合，要出走的傳聞也不間斷，外界都在猜測他是否會留隊，不過根據《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，厄文已經跟經紀人偉克斯勒(Jeff Wechsler)分道揚鑣，已經轉投美國知名歌手Jay-Z投資的經紀公司Roc Nation Sports，似乎有意轉戰籃網。

厄文已經確定不執行下季2130萬美元的球員選項，會跳出合約成為自由球員，讓許多球隊已經準備搶人，儘管綠衫軍有意與厄文續約，但本季他不斷跟球隊鬧不合，除了痛批隊友之外還曾質疑教練的戰術，讓厄文要留在波士頓的機會越來越低，厄文甚至還在塞爾提克最低潮的時期致電給詹姆斯(LeBron James)道歉，深深影響球隊士氣。

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現在厄文又跟長期合作的經紀人偉克斯勒分道揚鑣，將和Roc Nation Sports簽約，而這間經紀公司的創辦人正是跟籃網有很深淵源的Jay-Z，身為布魯克林當地人的Jay-Z過去曾入股籃網，也是籃網從紐澤西搬遷至布魯克林的推動者之一，儘管後來退股，但Jay-Z仍時常到球場看比賽，另一點是，Roc Nation Sports的現任總裁與籃網執行長約馬克(Brett Yormark)是雙胞胎兄弟，就可見雙方關係多麼深厚。

現在厄文改與Roc Nation Sports簽約，也被視為即將去籃網的第一步，先前籃網也有意要追逐厄文，就目前狀況來看雙方似乎達成共識，值得一提的是，Roc Nation Sports公司旗下最重磅的球員之一就是本季也要成為自由球員的杜蘭特(Kevin Durant)，先前有傳聞厄文與KD將前往紐約聯手。

▲杜蘭特與厄文有機會在籃網聯手？（圖／CFP）