亞瑞納多不爽觸身球傷退　梅登反嗆：少在那哭夭

▲洛磯看板球星亞瑞納多不爽觸身球。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洛磯看板球星亞瑞納多（Nolan Arenado）在13日主場迎戰小熊比賽，被先發漢默斯（Cole Hamels）觸身球打中手臂，隨後因左前臂挫傷提前退場。亞瑞納多對於挨觸身球感到不爽，不過小熊教頭梅登（Joe Maddon）也沒好氣的說：「別在那邊哭夭。」

此戰3局下漢默斯內角球失控，直接砸中亞瑞納多左手，當場痛到跪在地上，這記觸身球惹毛這位洛磯球星，起身向漢默斯嗆了幾句後，慢慢走上一壘壘包，不過因爲左手臂腫脹疼痛在5局提前被換下場。

請繼續往下閱讀...

Here's Nolan Arenado getting hit by a pitch. He was later removed from the game. pic.twitter.com/VXO34H0xKq — Jake Shapiro (@Shapalicious) June 12, 2019

隨後8局上洛磯菜鳥左投迪埃爾（Phillip Diehl）也回敬瑞佐（Anthony Rizzo）一顆觸身球，為了避免雙方發生衝突，主審歐提茲（Roberto Ortiz）立刻給予兩隊警告。

賽後被問到亞瑞納多遭觸身的反應，小熊教頭梅登表示，「現在，我們是被觸身球最多的球隊，我們球員都安分地走上一壘。瑞佐挨了不少球，布萊恩也常被球打，我一直認為，觸身球只有兩種選擇，要馬你走上投手丘幹架，要馬就是乖乖走到一壘，不要只會坐在那邊哭夭。」

事實上，在本場賽前小熊被觸身球34次，在全大聯盟並非最多，但也是聯盟前段班，只排在大都會隊（36次）和雙城隊（35次）之後。「被觸身球很不爽沒錯，如果你認為這是故意的，那也只能這樣，你只能向前看。」瑞佐表示。

此戰小熊先發漢默斯主投7局被打6安打無失分，丟出9次三振，加上自家打線火力相挺，掃出12安打攻下10分，個人收下本季第6勝，而終場小熊以10比1擊敗洛磯，免於被洛磯三連戰橫掃。

▲小熊教頭梅登。（圖／達志影像／美聯社）