亞瑞納多不爽觸身球傷退　梅登反嗆：少在那哭夭

▲洛磯看板球星亞瑞納多不爽觸身球。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

洛磯看板球星亞瑞納多(Nolan Arenado)在13日主場迎戰小熊比賽,被先發漢默斯(Cole Hamels)觸身球打中手臂,隨後因左前臂挫傷提前退場。亞瑞納多對於挨觸身球感到不爽,不過小熊教頭梅登(Joe Maddon)也沒好氣的說:「別在那邊哭夭。」

此戰3局下漢默斯內角球失控,直接砸中亞瑞納多左手,當場痛到跪在地上,這記觸身球惹毛這位洛磯球星,起身向漢默斯嗆了幾句後,慢慢走上一壘壘包,不過因爲左手臂腫脹疼痛在5局提前被換下場。

Here's Nolan Arenado getting hit by a pitch. He was later removed from the game. pic.twitter.com/VXO34H0xKq