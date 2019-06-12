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中職／瑞安對決艾迪頓　運彩看好兄弟

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▲▼中信兄弟投手艾迪頓。（圖／記者林敬旻攝）

▲中信兄弟投手艾迪頓。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅在台南棒球場迎戰來訪的中信兄弟，此役雙方皆派出洋投掛帥先發，統一由瑞安主投，兄弟則派出艾迪頓擔綱。台灣運彩開盤，看好兄弟。

今日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出兄弟讓1.5分，賠率2.15，統一獅受讓1.5分，賠率1.45，大小總分開出9.5分，大分賠率1.85，小分賠率1.65，不讓分方面統一賠率1.75，中信兄弟不讓分賠率1.75，單數賠率1.55，雙數賠率2.05。

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瑞安受到傷勢影響，5月才迎來本季初登板，雖然傷癒回歸前兩戰都率領球隊收下勝利，不過接下來三場比賽都吞下敗投，而且三場比賽都各投出3次四壞球，仍在尋找控球，目前他的戰績2勝3敗，防禦率為4.30。

去年球季瑞安曾面對中信兄弟投出完全比賽，今年截至目前僅交手過一場，當時他主投7.2局，送出6次三振，失4分其中3分為自責分；根據去年的對戰數據，周思齊和王勝偉對上他相當有心得，對戰打擊率都超過3成，其中王勝偉還轟出2發全壘打，瑞安必須特別當心。

至於兄弟先發投手艾迪頓，本季10場出賽皆為先發，戰績5勝3敗，防禦率是偏高的5.15，獅隊高國慶和潘武雄對戰艾迪頓相當有心得，對戰打擊率都超過4成，陣中炮手蘇智傑更從他手中轟出2發全壘打，他本季面對統一防禦率為9.58，不過賽前他已經連續4場比賽繳出優質先發，就看本場比賽能否延續投球手感。

關鍵字： 中華職棒艾迪頓中職中信兄弟瑞安統一獅
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