日職／王柏融第三打席滿壘遭K　被變化球騙球棒都噴飛

▲王柏融第三打席滿壘遭K。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

火腿今（11）日主場迎戰廣島，王柏融擔任先發第5棒鎮守左外野，首打席敲出安打帶有2分打點，第二打席滾地出局，第三打席滿壘機會遭到三振。1上廣島2支安打得到1分先馳得點。1下火腿5支安打外加1次保送要到5分。2上廣島再添1分。5局，火腿5：2廣島。

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▲王柏融第三打席遭到三振。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



1局上，廣島進攻，野間峻祥遭到三振，菊池涼介打穿二壘防線一壘安打，巴提斯塔（Xavier Batista）游擊後方小飛球遭接殺，鈴木誠也左外野二壘安打帶有1分打點，西川龍馬二壘小飛球遭接殺。

1局下，火腿進攻，西川遙輝右外野一壘安打，大田泰示打穿中間防線一壘安打，近藤健介選到四壞保送擠成滿壘，中田翔左外野二壘安打帶有2分打點，王柏融球數1好2壞領先後擊出右外野一壘安打帶有2分打點，渡邊諒遭到三振，清宮幸太郎一壘反彈球野選上壘，王柏融遭封殺在二壘前，清水優心右外野一壘安打、跑者上三壘，中島卓也左外野一壘安打、一壘跑者試圖上三壘不及遭觸殺。

2局上，廣島進攻，會澤翼中外野飛球遭接殺，安部友裕三壘滾地形成內野安打並靠著野手失誤上二壘，磯村嘉孝左外野二壘安打帶有1分打點，田中廣輔二壘滾地遭刺殺，野間峻祥游擊滾地遭刺殺。

2局下，火腿進攻，廣島更換島内颯太郎登板投球，西川遙輝選到四壞保送，大田泰示遭到三振，近藤健介左外野飛球遭接殺，中田翔右外野飛球遭接殺。

3局上，廣島進攻，菊池涼介選到四壞保送，巴提斯塔游擊上空飛球遭接殺，鈴木誠也游擊滾地遭刺動雙殺。

3局下，火腿進攻，王柏融擊出一壘滾地球遭刺殺，渡邊諒遭到三振，清宮幸太郎一壘滾地遭巴提斯塔美技刺殺。

4局上，廣島進攻，西川龍馬二壘滾地遭刺殺，會澤翼遭到三振，安部友裕二壘滾地遭渡邊諒美技刺殺。

4局下，火腿進攻，清水優心遭到三振，中島卓也游擊反彈球遭刺殺，西川遙輝左外野飛球遭接殺。

5局上，廣島進攻，磯村嘉孝游擊反彈球遭刺殺，田中廣輔游擊反彈球遭刺殺，廣島換上代打長野久義遭到三振。

5局下，火腿進攻，大田泰示游擊滾地球造成野手失誤上壘，近藤健介選到四壞保送，中田翔選到四壞保送，廣島更換菊池保則上場投球，王柏融遭到三振，渡邊諒右外野飛球遭接殺，清宮幸太郎遭到三振。