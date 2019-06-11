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NBA冠軍戰／湯神：有KD我們史上最強之一　看他下場好洩氣

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▲湯普森（Klay Thompson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森認為KD是全隊最強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

儘管「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)和湯普森(Klay Thompson)分別投進5顆和7顆三分球，勇士106比105贏球，但帶傷上陣的杜蘭特(Kevin Durant)倒下讓人高興不起來。「有了他在，我相信我們是史上最強的球隊之一，看他下場真的很讓人洩氣。」湯普森說。

杜蘭特缺陣勇士依舊連續5年殺進總冠軍賽，持續讓「沒KD的勇士比較強」的話題被熱烈討論，不過湯普森也非常直白打臉外界看法。「你看他連續兩年拿了總冠軍戰MVP，那些說我們沒有他更強的人根本搞笑，超蠢的。他可是全世界最強的球員，你可以把到放到聯盟戰力第30的球隊，他們就會打進季後賽，他就是這麼強。」

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「我們完全沒在管外界說的那些，有了他在，我相信我們是史上最強的球隊之一。但就算沒有他，我們依舊是很棒的隊伍。他是一名鬥士，你自己也看到了，他為我們犧牲了健康。」

因為杜蘭特的缺陣，讓勇士一度被逼到牆角1比3遭到暴龍聽牌，即便追回1場來到2比3回主場，情勢依舊不樂觀。「全隊最強球員缺席的感覺很糟，過去幾年我們看過別隊發生過好幾次，現在也嘗到這滋味。讓人難過的是知道自己比對手更強，只差在沒有全員健康。」

「我們想念他，他今天的回歸讓我們充滿能量，看他下場真的很讓人洩氣。我只能為他祈禱，希望以更強的姿態回來。」本戰勇士攻下的106分之中，有77分是來自浪花兄弟的得分和助攻。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特傷退離場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士暴龍KD湯普森
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