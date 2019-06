為「老爹」歐提茲槍擊祈福　紅襪賽前舉行祈福儀式

▲歐提茲(David Ortiz)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)昨天驚傳在家鄉多明尼加遭槍擊,目前還在搶救中,好消息是狀況已經穩定下來。紅襪11日主場芬威球場迎戰遊騎兵,賽前球隊舉行祈福儀式,球迷也高舉海報為歐提茲加油。

波士頓精神指標歐提茲在家鄉遭到槍擊,紅襪11日賽前舉行祈福儀式,兩隊列隊將愛傳給正在醫院奮戰的歐提茲,眾多球迷也舉著海報進場為歐提茲祈福。

The Red Sox held a moment of reflection before the game for David Ortiz. This man IS Red Sox baseball. pic.twitter.com/VkAIboBlT4