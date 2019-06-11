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為「老爹」歐提茲槍擊祈福　紅襪賽前舉行祈福儀式

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紅襪，歐提茲。（圖／cfp）

▲歐提茲(David Ortiz)。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）昨天驚傳在家鄉多明尼加遭槍擊，目前還在搶救中，好消息是狀況已經穩定下來。紅襪11日主場芬威球場迎戰遊騎兵，賽前球隊舉行祈福儀式，球迷也高舉海報為歐提茲加油。

波士頓精神指標歐提茲在家鄉遭到槍擊，紅襪11日賽前舉行祈福儀式，兩隊列隊將愛傳給正在醫院奮戰的歐提茲，眾多球迷也舉著海報進場為歐提茲祈福。

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現年43歲的歐提茲效力紅襪14年期間，拿下3次世界大賽冠軍並且10度入選全明星，2006年單驥54發全壘打，打破福克斯（Jimmie Foxx）的隊史紀錄。歐提茲不只在賽場上的貢獻，更是波士頓的精神指標。

2013年波士頓馬拉松爆炸案使得波士頓陷入恐慌，歐提茲在賽前拿起麥克風向球迷發表激勵人心的演說，「今天我們穿的球衣寫的不是紅襪，而是波士頓，這是我們的城市，沒有人能夠剝奪我們的自由！」該年世界大賽，歐提茲以系列賽.688的恐怖打擊率帶領紅襪擊退紅雀奪冠，同時也為波士頓掃除爆炸案的陰影。

根據《ESPN》報導，歐提茲的父親利奧（Leo Ortiz）表示，歐提茲在多明尼加首都聖多明哥一家夜店狂歡，不明原因遭到兇嫌開槍襲擊，目前還不清楚事件的發生，也無法得知兒子傷勢情況，據傳槍手是想要搶劫他身上的鑽石項鍊。

根據多明尼加記者索德維拉（Dionisio Soldevila）引述急診室醫生說法，歐提茲身體腹部被子彈打中，子彈從下背部左側貫穿到腹部左側，現在正在當地的醫療中心la Clinica Abel Gonzalez進行手術。

負責動刀的醫生表示，歐提茲目前意識清楚，並呼救，「拜託請不要讓我死，我是個好人。」而當地警方表示，歐提茲情況穩定暫時沒有生命危險，會持續調查釐清犯案動機，也請網友現在不要透過手機散布假消息。雖然現在還在醫院中，不過歐提茲的狀況已經穩定下來。

關鍵字： 紅襪歐提茲
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