NBA冠軍戰／為見證暴龍首冠　G5門票平均轉手價近6000美元破紀錄

▲暴龍將在主場進行總冠軍系列賽G5。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019年NBA總冠軍系列戰暴龍取得3勝1敗聽牌，為了見證暴龍隊史首冠，G5票價在二手市場炒出新高，根據票務轉售平台《TicketIQ》統計，此役平均轉手票價5965美元創下NBA總冠軍賽紀錄，也是近10年北美四大職業運動聯盟最高價紀錄。

暴龍將二連霸的勇士逼到絕境，將在台灣時間11日上午09：00多倫多進行G5。加拿大球迷為了親眼見證暴龍成軍24年首冠，不惜花大錢進場看球，創下《TicketIQ》轉手票價新高。

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根據《TicketIQ》統計，此役平均票價為5965美元，相當於18.72萬新台幣，比2016年世界大賽G7，小熊打破纏身108年的山羊魔咒戰役的5300美元還要高，創下近10年北美四大職業運動冠軍戰最高價紀錄。榜單中第3名為今年NHL史丹利盃G6的4299美元，緊接著連4名都是NFL超級盃，第8、9名則又回到NHL史丹利盃。

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《TicketIQ》表示，此役將近6000美元的平均票價，是系統有紀錄的資料中NBA賽事最高價紀錄，而他們也預估，若是有在舊金山舉行的G6，沒有意外的會創下歷史第2高價紀錄。