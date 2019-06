NBA冠軍戰／為見證暴龍首冠　G5門票平均轉手價近6000美元破紀錄

▲暴龍將在主場進行總冠軍系列賽G5。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

2019年NBA總冠軍系列戰暴龍取得3勝1敗聽牌,為了見證暴龍隊史首冠,G5票價在二手市場炒出新高,根據票務轉售平台《TicketIQ》統計,此役平均轉手票價5965美元創下NBA總冠軍賽紀錄,也是近10年北美四大職業運動聯盟最高價紀錄。

暴龍將二連霸的勇士逼到絕境,將在台灣時間11日上午09:00多倫多進行G5。加拿大球迷為了親眼見證暴龍成軍24年首冠,不惜花大錢進場看球,創下《TicketIQ》轉手票價新高。

根據《TicketIQ》統計,此役平均票價為5965美元,相當於18.72萬新台幣,比2016年世界大賽G7,小熊打破纏身108年的山羊魔咒戰役的5300美元還要高,創下近10年北美四大職業運動冠軍戰最高價紀錄。榜單中第3名為今年NHL史丹利盃G6的4299美元,緊接著連4名都是NFL超級盃,第8、9名則又回到NHL史丹利盃。

With tickets starting at $2,483, #raptors tickets for Game 5 #NBAFinals are most expensive event final this decade. Low Price Guarantees https://t.co/vYP7tv3l2j pic.twitter.com/m7ysd618T2