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鵜鶘醞釀多方交易戴維斯　盼換回全明星、潛力加2枚首輪

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▲▼鵜鶘，戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

鵜鶘籃球營運執行副總裁葛瑞芬（David Griffin）積極的在自由市場投下煙霧彈，尋求多方交易看板球星戴維斯（Anthony Davis）。根據《ESPN》知名籃球記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，由於索價過高的關係，他們尋求多方交易，以全明星、選秀權為首要目標。

沃納洛斯基11日報導，葛瑞芬希望透過戴維斯交易來「全明星球員、全明星潛值年輕球員以及2枚首輪選秀權，不過沒有任何一支球隊願意一次放棄這麼多價值，因此比較有可能的方式為「多方交易」。沃納洛斯基強調，能夠提供高順位選秀權的球隊，將佔有最大的優勢。

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沃納洛斯基表示，回顧近年的幾筆大交易，雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul Geroge）以及厄文（Kyrie Irving），最終獲得的籌碼都遠低於母隊一開始的開價，因此葛瑞芬想要達成目的有一定的難度，尤其渴望得到戴維斯的球隊，應該都是在找尋奪冠最後拼圖的球隊。

從2019年明星賽名單來看，鵜鶘最有可能的交易目標應該是籃網的羅素（D’Angelo Russell），以及公鹿的密德爾頓（Khris Middleton），兩人的合約都可被視為到期合約，若球隊留不住人，可以用先簽後換的方式交易來戴維斯。

由於葛瑞芬著重的目標為選秀權，因此交易案可能會在美國時間6月20日的選秀會以前敲定，目前檯面上傳言有興趣的球隊包含尼克、籃網、快艇與湖人，其中以湖人最為積極。而手握狀元籤的鵜鶘，未來將以選秀狀元威廉森（Zion Williamson）與明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）作為重建核心，因此鵜鶘不會輕易將哈勒戴加入到戴維斯交易包裹之內。

關鍵字： 鵜鶘戴維斯葛瑞芬沃納洛斯基
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