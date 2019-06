快訊／帕克無預警宣布退休　馬刺4冠三劍客最後一人

▲帕克(Tony Parker)宣佈退休。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

馬刺4冠王朝功臣,37歲明星後衛帕克(Tony Parker)台灣時間11日凌晨在推特宣布退休,結束18年NBA生涯。作為馬刺「GDP」三劍客最後一人,帕克寫道,宣布高掛球鞋時內心充滿情緒,這是一趟不可思議的旅程,感謝大家。

It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90