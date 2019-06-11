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快訊／帕克無預警宣布退休　馬刺4冠三劍客最後一人

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▲黃蜂帕克，馬刺，波波維奇。（圖／路透）

▲帕克（Tony Parker）宣佈退休。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

馬刺4冠王朝功臣，37歲明星後衛帕克（Tony Parker）台灣時間11日凌晨在推特宣布退休，結束18年NBA生涯。作為馬刺「GDP」三劍客最後一人，帕克寫道，宣布高掛球鞋時內心充滿情緒，這是一趟不可思議的旅程，感謝大家。

「我將從籃球生涯退休，這是趟不可思議的旅程！即便在我的瘋狂夢想之中，我從來沒有想過我能在NBA、法國國家隊留下這麼多難以置信的成就，感謝大家。」帕克推特上寫道。

帕克1999年在法國聯賽展開職業生涯，2001年投入NBA選秀會被馬刺以首輪第27順位挑中，效力馬刺17年期間，獲選年度新秀第一隊，6次全明星、4次年度最佳陣容，幫助馬刺打下2003年、2005年、2007年、2014年總冠軍，其中2007年獲選為總冠軍MVP，無疑是NBA歷史成就最高的法國籍球員。

在馬刺三劍客另外兩人鄧肯（Tim Duncan）、吉諾比利（Manu Ginobili）宣佈退休後，帕克去年離開聖安東尼奧轉戰黃蜂，56場出賽都是板凳出發，場均17.9分鐘，貢獻9.5分、1.5籃板、3.7助攻。他的衰退在三分球表現最為明顯，近兩年三分球命中率皆在27%以下。而他18年職業生涯場均為15.5分、2.7籃板、5.6助攻。

帕克的成就不止在NBA，國際賽場上也會法國立下許多汗馬功勞，從2000年U18歐錦賽金牌開始，歐洲盃2013年金牌、2001年銀牌、2005與2015年銅牌。帕克在2016年奧運資格賽就宣布，里約奧運結束後將從國家隊退休，而最後法國在八強賽67比92不敵西班牙，讓帕克抱憾退休。

▲馬刺三劍客。(圖／達志影像／美聯社)

▲馬刺三劍客，（左起）帕克、吉諾比利（Manu Ginobili）、鄧肯（Tim Duncan）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 馬刺帕克
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