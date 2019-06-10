讓葉總看見自己　U18林瑞鈞、陳震洋參加味全龍測試會

▲林瑞鈞（左）、陳震洋（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽，全國青棒菁英齊聚爭取參加U18世界盃資格，也有不少球員是準備參加中職選秀的好手，最近三場比賽中職球隊都有派球探到場觀戰，味全龍舉辦14日測試會，也吸引U18培訓隊的林瑞鈞、陳震洋參加。

11日、14日適逢U18藍白對抗賽休兵日，教練團有感於球員進入疲勞期，都讓他們自主練習，陳震洋與林瑞鈞則將在第2個休兵日到台體大球場參加味全龍測試會。雖然在U18培訓隊已經有展現自己的機會，不過他們仍想透過參加測試會，讓味全龍總教練葉君璋等教練團看見自己的實力。

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▲U18藍白對抗賽，陳震洋。（圖／記者楊舒帆攝）

陳震洋是來自普門中學的外野手，中華隊總教練認為他具備長打能力，而他確實也在今年木棒聯賽在嘉義市立棒球場轟出兩發全壘打。陳震洋受到現效力桃猿的學長邱丹的建議，才動念想選秀，他說，「學長告訴我，在職棒四年跟大學四年比起來，學到的東西會不一樣，職棒的競爭力環境，會讓我想更進步。」

林瑞鈞則是西苑游擊手，他在高三就已經立定目標高中畢業後要選秀，這次參加味全龍測試會也是想讓味全龍多觀察，中華隊總教練周宗志認為他攻擊能力穩定，也是他的優勢，攻守都中規中矩。林瑞鈞來到U18培訓隊則有感於守備不足，也抓緊機會向目前青棒最聰明的游擊手鄭宗哲多學習，他說，「像是彈挑或觀察打者等小細節都有跟他交流。」

▲U18藍白對抗賽，林瑞鈞。（圖／記者楊舒帆攝）