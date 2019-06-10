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洋基為保龍頭計劃交易補先發　除邦格納還鎖定史卓曼

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▲藍鳥史卓曼(Marcus Stroman)。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基鎖定藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

為了保住美東區龍頭寶座，洋基積極尋求外部交易補強先發輪值。根據《紐約郵報》報導，洋基不僅鎖定巨人先發邦格納（Madison Bumgarner），同時也把雷達掃向藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）。

今年球季洋基隊先發輪值一直處於傷病的狀態，投出9勝2敗、防禦率3.86佳績的赫曼（Domingo German），也因為臀部傷勢被放入10天傷兵名單。至於王牌史華連諾（Luis Severino）仍在傷兵名單養傷，最快明星賽後才能歸隊。

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原本洋基計劃從自由市場簽下左投凱戈（Dallas Keuchel），但因堅持價碼不願提高預算，最終凱戈以1年1300萬美元加盟勇士隊，使得洋基必須另尋其他補強方案，計畫著手展開交易。

進入重建期的藍鳥隊本季戰績不佳，排名美東區第4，基本上已經沒有季後賽希望。據報導指出，陣中王牌史卓曼和桑契斯（Aaron Sanchez）都是可交易的對象，而兩人都具有薪資仲裁的資格。

另外，「瘋邦」邦格納被認為是今年交易市場的大咖，排名國西區墊底的巨人也打算進行拍賣計畫，準備好聆聽各隊的交易報價。邦格納在5月中主動向巨人提出拒絕交易名單，包括勇士、紅襪、小熊、太空人、釀酒人、洋基、紅雀和費城人等8隊。

儘管洋基本季面臨嚴重的傷病問題，不過目前以40勝24敗、勝率6成25與光芒隊並列美東區龍頭，為了穩住美東區第一位置，洋基計劃透過交易提升戰力，盼奪回睽違7年的分區冠軍。

▲▼巨人邦格納（Madison Bumgarner）（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人邦格納（Madison Bumgarner）也是洋基交易的主要人選。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基邦格納史卓曼
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