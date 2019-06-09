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中職／連2場追平安　林智勝：撐得過去冠軍是我們的

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▲▼中信兄弟,林智勝。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中信兄弟,林智勝。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟林智勝8日9局下打出代打追平全壘打，今天（9日）在9局下再打出追平安打，讓中信兄弟在上半季仍有爭冠機會，他表示，5月讓大家成長很多，大家希望上半季趕快拿起來，卻太求好心切，不管上半季能否到，都是我們的養分。

兄弟在5月5日還是上半季戰績領先，5月7日到5月31日是2勝14敗，戰績落到，但2連勝桃猿之後，勝差拉近到2.5場，排名升到第3，仍有機會爭取上半季冠軍。

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林智勝表示，5月初到5月底是最辛苦的一段，大家其實都有壓力，希望上半季趕快拿起來，太求好心切，很多事情太小心而沒有放膽去做。

他說：「這個月讓我們成長很多，大家繼續相互鼓勵，有跟幾位學弟說，撐得住就是我們的，這個過程是我們學習的地方，桃猿可以慢慢起來，是他們的心理素質，遇到這種狀況很有經驗。」

「兄弟上半季拿冠軍機率比較少，都打下半季，上半季一有機會，大家不管是投手或野手都希望趕快拿下來，反而會求好心切，這個月給我們很好經驗，往後不管上半季能否拿到，都是我們的養分。」林智勝說。

林智勝在9日9局下打出追平安打，他表示，今天打的不是很好，有2次三振，9局下上去打時，由於下一棒張志豪有長打能力，加上投手賴志垣的球是橫向跑，不好打，攻擊策略以擊到球為主。

連2場追平安打或全壘打，林智勝表示，希望不要給自己太大的壓力及想法，因為對方不會因年紀大就有直球可以打。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟林智勝
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