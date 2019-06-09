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中職二軍／悍將「誤」事　張閔勛開轟助猿9比4勝

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▲▼中華職棒天母球場本季首戰,桃猿對兄弟。張閔勛（圖／記者李毓康攝）

▲張閔勛。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿二軍9日出戰富邦悍將二軍，張閔勛2局陽春砲帶動攻勢，加上悍將失誤自亂陣腳，猿隊單局添5分奠定勝基，終場9比4勝出。

張閔勛先發第4棒左外野，2局首打席從悍將先發范玉禹手中擊出陽春砲，開啟球隊攻勢，陽耀勳敲安，林知譽1出局後上場打擊，適時擊出三壘打，2出局後，馮健庭敲出游擊滾地球，造成悍將游擊手石翔宇發生接球失誤，林知譽趁機跑回本壘得分，紀品宏、林智平串連安打，梁家榮一壘滾地球，悍將一壘手王詩聰也發生失誤，桃猿再跑回1分，單局灌進5分。

請繼續往下閱讀...

4局上，桃猿攻勢再起，梁家榮二壘安打，貢獻2分打點，5局上，陽耀勳二壘打再靠隊友犧牲打跑回第8分。

6局上，林智平再度敲安，因投手暴投進佔二壘，悍將一壘手王詩聰本場第3次失誤，讓猿隊攻下第9分，拉開比數。

悍將先發投手范玉禹僅投3局被敲5安，包括1轟，失掉5分、2分責失，承擔敗投。桃猿林逸翔先發5.1局被敲5安，失掉3分責失，保送多達6次，另有4次三振，多虧火力支援，拿下勝投。

悍將陳韋奇代打張建銘，2打數都敲安，包括7局陽春砲，但一人難敵眾拳，無法幫助球隊逆轉戰局。

關鍵字： 張閔勛中華職棒中職Lamigo桃猿富邦悍將
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