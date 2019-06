大谷翔平陽春砲轟學長！　菊池雄星慘挨三連轟狂失7分

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

水手9日與天使進行三連戰第二場比賽,先發菊池雄星與學弟大谷翔平展開大聯盟的首次對決,此戰先發第3棒擔綱指定打擊的大谷翔平,於首局下就從學長手中擊出安打,接著4局下又轟陽春砲,與隊友完成三連轟,徹底打爆菊池。

今年菊池雄星跟隨學弟大谷翔平的步伐,透過入札制度挑戰大聯盟,兩人對決一直是日媒關注的焦點,原本5月31日雙方就有機會迎來大聯盟首次對決,但該場比賽大谷被安排坐板凳,天使教頭奧斯瑪斯(Brad Ausmus)還因此向球迷道歉。

天使8日回到主場與水手展開三連戰,兩人終於正面對決,面對學弟大谷翔平,菊池雄星第1顆94英里速球偏高,接著第2球接近紅中的93英里速球,讓大谷揮棒落空,第3顆外角滑球被大谷敲出右外野滾地穿越安打。

大谷翔平在兩出局安打帶起球隊攻勢,下一棒普侯斯(Albert Pujols)掃出二壘安打,進佔二、三壘得點圈,隨後2支安打加上水手1次失誤,一口氣打進3分,菊池責失2分。

4局下繼續對決學長菊池雄星,大谷翔平抓紅中曲球一棒掃出中外野大牆,敲出本季第6發全壘打,攜手拉史特拉(Tommy La Stella)、楚特(Mike Trout)完成三連轟,該局天使靠3支陽春砲,加上一支內野安打,灌進4分大局。

此戰菊池雄星僅投3.1局被打9支安打,包括3發全壘打失掉7分(6分責失),丟出3次保送,僅有1次三振。5局下大谷翔平再從中繼史考特手中揮出二壘安打,帶有1分打點,5局結束取得10比2領先。

24歲的大谷翔平與27歲的菊池雄星曾在日職有過2場交手記錄,大谷翔平在5次的打數中揮出2支安打,打擊率高達.400,但其他3次未敲安打的打席當中,都遭到了學長菊池的三振。

