運動雲

>

大谷翔平陽春砲轟學長！　菊池雄星慘挨三連轟狂失7分

ETtoday運動雲

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

水手9日與天使進行三連戰第二場比賽，先發菊池雄星與學弟大谷翔平展開大聯盟的首次對決，此戰先發第3棒擔綱指定打擊的大谷翔平，於首局下就從學長手中擊出安打，接著4局下又轟陽春砲，與隊友完成三連轟，徹底打爆菊池。

今年菊池雄星跟隨學弟大谷翔平的步伐，透過入札制度挑戰大聯盟，兩人對決一直是日媒關注的焦點，原本5月31日雙方就有機會迎來大聯盟首次對決，但該場比賽大谷被安排坐板凳，天使教頭奧斯瑪斯（Brad Ausmus）還因此向球迷道歉。

請繼續往下閱讀...

天使8日回到主場與水手展開三連戰，兩人終於正面對決，面對學弟大谷翔平，菊池雄星第1顆94英里速球偏高，接著第2球接近紅中的93英里速球，讓大谷揮棒落空，第3顆外角滑球被大谷敲出右外野滾地穿越安打。

大谷翔平在兩出局安打帶起球隊攻勢，下一棒普侯斯（Albert Pujols）掃出二壘安打，進佔二、三壘得點圈，隨後2支安打加上水手1次失誤，一口氣打進3分，菊池責失2分。

4局下繼續對決學長菊池雄星，大谷翔平抓紅中曲球一棒掃出中外野大牆，敲出本季第6發全壘打，攜手拉史特拉（Tommy La Stella）、楚特（Mike Trout）完成三連轟，該局天使靠3支陽春砲，加上一支內野安打，灌進4分大局。

此戰菊池雄星僅投3.1局被打9支安打，包括3發全壘打失掉7分（6分責失），丟出3次保送，僅有1次三振。5局下大谷翔平再從中繼史考特手中揮出二壘安打，帶有1分打點，5局結束取得10比2領先。

24歲的大谷翔平與27歲的菊池雄星曾在日職有過2場交手記錄，大谷翔平在5次的打數中揮出2支安打，打擊率高達.400，但其他3次未敲安打的打席當中，都遭到了學長菊池的三振。

關鍵字： 大谷翔平菊池雄星
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

中職／林智勝好心有好報　失投球轟出代打追平全壘打

洋基老將賈德納摔頭盔洩憤　回彈打臉超尷尬

NBA冠軍戰／勇士對KD未能復出很沮喪　嘴綠：為何不能創造歷史

真的打大陸　亞洲盃男籃資格賽中華隊分組上演兩岸對決

中職／差1分追平張泰山得分王　彭政閔：終於！

讀者回應

﻿

最新新聞

1林昀儒／鄭怡靜混雙本季豪取三冠

2日本混泳天王復出　目標東奧奪金

3潘威倫對上游霆崴　運彩看好統一

4法網兩紅土天王晚上9點再決戰

5嘉市要命失誤　南投保晉級機會

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2林智勝好心有好報　轟出代打追平轟

3賈德納摔頭盔回彈打臉超尷尬

4勇士對KD未能復出很沮喪

5亞洲盃男籃　中華、大陸同組對決

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366