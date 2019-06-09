暴龍三分球爆發　「加拿大瘋薯」麥當勞狂送200萬份中薯

▲暴龍總冠軍3勝1敗聽牌，距離隊史首冠只差一步。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

多倫多暴龍總冠軍戰3勝1敗領先勇士，距離隊史首冠就差一步！開季之前與暴龍簽訂合作的知名速食店麥當勞，主打暴龍單場12顆三分球免費送中薯活動，在總冠軍G4落幕後已經發送200萬份。

麥當勞比照過去與NHL蒙特婁加拿大人隊的合作，在今年開季之前，雷納德（Kawhi Leonard）與迪羅臣（DeMar DeRozan）交易案前18天，與多倫多暴龍簽訂合作協議，只要暴龍單場飆進12顆三分球，加拿大安大略省的麥當勞門市就會免費發送中薯。

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單場12顆三分球，是按照2017-18賽季暴龍平均每場11.8顆三分球而制定的，但交易走不擅長外線的迪羅臣，換來雷納德與射手格林（Danny Green）後，今年他們有43場飆破12顆三分球，場均12.4顆排名聯盟第8，導致薯條發送數量遠超於麥當勞評估的70萬份，送出將近200萬份。

安大略省4家麥當勞門市擁有者福曼（Mike Forman）相當樂意免費發送中薯，他接受《Financial Post》訪問時表示，他有交代這幾間門市在免費發送日準備多一點薯條，自己也樂在其中，還希未來麥當勞能夠延續這活動。