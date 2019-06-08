U18對抗賽／李晨薰休3週後實戰4局　捕手林辰勳按讚

▲李晨薰（左）、林辰勳（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽8日開打，藍隊先發投手是李晨薰，他王貞治盃飆破個人生涯最佳150公里，休息3週後加入U18對抗賽，首戰投4局小試身手，最快球速146公里。

李晨薰王貞治盃後休息3週後再登板，總教練周宗志坦言，「雖然看起來沒有實戰感，不過以休3周的情況來看，還不錯。」李晨薰說，「太熱了，順順丟而已，沒有催球速。」結果被旁邊隊友虧，「沒有催就146公里了。」

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同在藍隊有高一就丟153公里的潘文輝，讓李晨薰有競爭意識，也很關心他此戰最快投出少，聽到跟自己一樣的數字就放心了，不過他仍澄清，「沒有在拚球速啦！」

李晨薰捕手搭擋是林辰勳，「晨薰、辰勳」生涯首度同隊，被總教練周宗志以「大辰、小晨」分辨，以免混淆，兩人從小不打不相識，始終沒有同隊過，而且還分屬平鎮、穀保兩支勁旅，球場見面多是投打對決，雖然在NIKE訓練營有接捕過，但非正式比賽。

首度實戰接捕李晨薰的球，林辰勳表示，「晨薰除了有幾顆球有點失投之外，今天進壘的位置還不錯。」李晨薰對決平鎮隊友林子豪時投出觸身球，還開玩笑地怪配內角球的林辰勳，不過兩人好交情，鬥嘴後就不計較了。

▲U18藍白對抗賽，李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）