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世女足／南韓最美球員李玟娥錯失單刀　法國4比0開幕戰勝

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▲南韓女足，李玟娥。（圖／CFP）

▲李玟娥錯失重要得分機會。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

世界盃女足8日正式拉開序幕，開幕戰就由東道主法國對決南韓，在上半場法國就得到3分，進入下半場則有1球進帳，最終法國成功以4比0取得開紅門。被譽為「南韓第一美女足球員」的李玟娥在69分鐘替補登場，原先他有機會得分，但卻射偏，南韓也錯失最佳得分機會。

法國女足目前世界排名第4，對戰排名第14的南韓有著很大贏面，上屆世界盃法國在16強也成功以2比0擊退南韓，比賽開始後，法國就發起猛攻，9分鐘時，南韓後場出現失誤，讓法國前鋒勒索默(Le Sommer)順利得分，這不僅是本屆世界盃第一顆進球，更創下歷屆世界盃開幕戰最快進球紀錄。

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隨後在35分鐘以及傷停加時法國後衛荷娜(Wendie Renard)連續2次頭槌得分上演梅開二度，上半場法國已經取得3比0大幅領先，到了下半場第85分鐘，法國隊長亨利(Amandine Henry)從左路強行射門，為法國在踢進一球，最終法國就以4比0擊退了南韓開紅門。

「南韓第一美女足球員」李玟娥則在69分鐘替補登場，到第77分鐘，李玟娥帶球單刀突破到禁區，法國門將已經上前防守，不料李玟娥卻射偏，讓南韓錯失一次得分的大好機會，本戰法國完全壓制南韓，在射門次數上法國來到21次，射正8次，南韓則只有4次射門0次射正，李玟娥錯失的那次射門正是南韓最有機會進球的一次。

▲法國女足。（圖／取自FIFA官網）

▲法國女足世界盃4比0退南韓開紅門。（圖／取自FIFA官網）

關鍵字： 世界杯女足南韓法國李玟娥
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