U18對抗賽／藍白戰首戰先發名單　李晨薰對決曾峻岳

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽8日在嘉義縣稻江棒球場開打，將連打7戰，李晨薰先發對決曾峻岳。

U18藍白對抗賽為挑出最後20名參加U18青棒錦標賽，執行教練為玉山盃冠軍隊穀保教練周宗志擔綱，全國青棒好手齊聚，吸引國內外球探關注。

請繼續往下閱讀...

根據選訓規則，每位投手將負擔7至8局，教練團已經排定投手輪值，每位打者也有19個打席機會，U18中華隊總教練周宗志表示，「有告訴球員要平常心，應該要知道為何被選進來的理由，每個人都有優勢，不要問表現而沒有發揮優勢，例如打者擊球面廣的，不要因為求長打而動作跑掉。」

▲U18藍白對抗賽，藍隊先發李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

藍隊先發有第1棒一壘手何恆佑、第2棒二壘手翁耀宗、第3棒游擊手鄭宗哲、第4棒捕手林辰勳、第5棒指定打擊林吳晉瑋、第6棒一壘手王順和、第7棒左外野手蔡佳諺、第8棒中外野手陳震洋、第9棒右外野手林志光。

白隊先發有第1棒右外野手林政華、第2棒二壘手林岳谷、第3棒中外野手岳政華、第4棒游擊手李灝宇、第5棒三壘手林子豪、第6棒捕手羅暐捷、第7棒指定打擊石偉誠、第8棒三壘手王浩軍、第9棒左外野手張宥鈞。

▲U18藍白對抗賽，曾峻岳白隊先發。（圖／記者楊舒帆攝）