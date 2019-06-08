運動雲

>

U18對抗賽／藍白戰首戰先發名單　李晨薰對決曾峻岳

ETtoday運動雲

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽8日在嘉義縣稻江棒球場開打，將連打7戰，李晨薰先發對決曾峻岳。

U18藍白對抗賽為挑出最後20名參加U18青棒錦標賽，執行教練為玉山盃冠軍隊穀保教練周宗志擔綱，全國青棒好手齊聚，吸引國內外球探關注。

請繼續往下閱讀...

根據選訓規則，每位投手將負擔7至8局，教練團已經排定投手輪值，每位打者也有19個打席機會，U18中華隊總教練周宗志表示，「有告訴球員要平常心，應該要知道為何被選進來的理由，每個人都有優勢，不要問表現而沒有發揮優勢，例如打者擊球面廣的，不要因為求長打而動作跑掉。」

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，藍隊先發李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

藍隊先發有第1棒一壘手何恆佑、第2棒二壘手翁耀宗、第3棒游擊手鄭宗哲、第4棒捕手林辰勳、第5棒指定打擊林吳晉瑋、第6棒一壘手王順和、第7棒左外野手蔡佳諺、第8棒中外野手陳震洋、第9棒右外野手林志光。

白隊先發有第1棒右外野手林政華、第2棒二壘手林岳谷、第3棒中外野手岳政華、第4棒游擊手李灝宇、第5棒三壘手林子豪、第6棒捕手羅暐捷、第7棒指定打擊石偉誠、第8棒三壘手王浩軍、第9棒左外野手張宥鈞。

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，曾峻岳白隊先發。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18藍白對抗賽李晨薰曾峻岳
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

陳俊秀跑壘瑕疵，白白葬送出局數 | 0607 富邦 vs 兄弟 二局上

熱門新聞

日職／陳冠宇退場又登板？監督：他沒理解換投意思

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

NBA冠軍戰／KD阿基里斯腱包冰塊　勇士隱瞞傷情？

內馬爾性侵女模驗傷結果出爐！　面臨2項調查

讀者回應

﻿

最新新聞

1開轟後挨觸身球　引爆最和平板凳清空

2包林傑頂索沙初登　運彩看好富邦

3NBA冠軍戰／VV右眼噴血縫7針疑掉牙

4雷納德轟36+12　暴龍G4逆轉聽牌

5勇士、暴龍半場三分合計30投4中

熱門新聞

1陳冠宇突然登板？監督：他沒理解

2柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

3振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

4中職最速！陳晨威比大聯盟還快

5KD阿基里斯腱冰敷勇士隱瞞病情？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

中華職棒30年_宣傳片

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366