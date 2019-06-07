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「陶敏敏」與adidas號召北海岸路跑　跑1公里捐1美金救海洋

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▲簡廷芮率adidas Runners於金山中角灣淨灘；簡廷芮為adidas的環保行動擔任領跑大使，率領跑團沿著海岸線跑約3公里。（圖／adidas提供）

▲簡廷芮擔任adidas的環保行動擔任領跑大使，率adidas Runners於金山中角灣淨灘。（圖／adidas提供）

體育中心／綜合報導

適逢6月8日世界海洋日，長期關注海洋環境的adidas，與臺灣環保團體「海湧工作室」於金山共同舉辦淨灘活動，熱愛跑步的藝人簡廷芮率先以行動支持，帶領adidas Runners Taipei跑步社群沿著北海岸熱情開跑，響應由adidas發起的數位公益路跑，期待邀請更多跑者加入「跑1公里捐1美金救海洋」的行列。

adidas於2018年開始舉辦「Run For The Oceans」數位公益路跑活動，adidas今年再次號召所有支持環保行動的熱血跑者，於6月8日至6月16日期間「為海開跑」，只要使用跑步APP-Runtastic記錄里程數，每跑1公里，adidas就替你捐1美金守護海洋。adidas企盼凝聚全球跑者的力量，共同累積150萬公里，目標至多捐出150萬美金，投入國際環保組織Parley for the Oceans的海洋合作計劃。

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▲簡廷芮率adidas Runners於金山中角灣淨灘；簡廷芮為adidas的環保行動擔任領跑大使，率領跑團沿著海岸線跑約3公里。（圖／adidas提供）

▲簡廷芮率adidas Runners於金山中角灣淨灘；簡廷芮為adidas的環保行動擔任領跑大使，率領跑團沿著海岸線跑約3公里。（圖／adidas提供）

新生代人氣歌手兼演員簡廷芮為adidas的環保行動擔任領跑大使，率領跑團沿著海岸線跑約3公里後，於金山中角灣與30位跑者共同淨灘，齊力清理超過270公斤的垃圾。

喜愛大自然的簡廷芮，首次加入淨灘行動後分享：「這是我第一次參與淨灘，與跑者們一起親手撿起垃圾的感覺很棒，而且從6月8日世界海洋日這天開始，跑1公里就能捐1美金，透過跑步幫助減少海洋污染，我覺得很有意義，很希望更多人一起加入為海開跑。」

為改善海洋的塑膠汙染問題，adidas自2015年開始與Parley for the Oceans合作，透過創新科技，將海洋廢棄物回收後轉化為環保紗線，截至2018年止，adidas已有600萬雙鞋採用海洋回收塑料製成。

今年，adidas於世界海洋日前夕推出的ALPHABOOST PARLEY與ALPHABOUNCE+ PARLEY也都是利用回收的海洋廢料製成，adidas計劃在未來更積極運用回收的材料投入產品製造，盼藉此大幅改善海洋環境的汙染問題，以實際行動守護蔚藍海洋。

關鍵字： adidas簡廷芮
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