「陶敏敏」與adidas號召北海岸路跑　跑1公里捐1美金救海洋

▲簡廷芮擔任adidas的環保行動擔任領跑大使,率adidas Runners於金山中角灣淨灘。(圖/adidas提供)

體育中心/綜合報導

適逢6月8日世界海洋日,長期關注海洋環境的adidas,與臺灣環保團體「海湧工作室」於金山共同舉辦淨灘活動,熱愛跑步的藝人簡廷芮率先以行動支持,帶領adidas Runners Taipei跑步社群沿著北海岸熱情開跑,響應由adidas發起的數位公益路跑,期待邀請更多跑者加入「跑1公里捐1美金救海洋」的行列。

adidas於2018年開始舉辦「Run For The Oceans」數位公益路跑活動,adidas今年再次號召所有支持環保行動的熱血跑者,於6月8日至6月16日期間「為海開跑」,只要使用跑步APP-Runtastic記錄里程數,每跑1公里,adidas就替你捐1美金守護海洋。adidas企盼凝聚全球跑者的力量,共同累積150萬公里,目標至多捐出150萬美金,投入國際環保組織Parley for the Oceans的海洋合作計劃。

請繼續往下閱讀...

新生代人氣歌手兼演員簡廷芮為adidas的環保行動擔任領跑大使,率領跑團沿著海岸線跑約3公里後,於金山中角灣與30位跑者共同淨灘,齊力清理超過270公斤的垃圾。

喜愛大自然的簡廷芮,首次加入淨灘行動後分享:「這是我第一次參與淨灘,與跑者們一起親手撿起垃圾的感覺很棒,而且從6月8日世界海洋日這天開始,跑1公里就能捐1美金,透過跑步幫助減少海洋污染,我覺得很有意義,很希望更多人一起加入為海開跑。」

為改善海洋的塑膠汙染問題,adidas自2015年開始與Parley for the Oceans合作,透過創新科技,將海洋廢棄物回收後轉化為環保紗線,截至2018年止,adidas已有600萬雙鞋採用海洋回收塑料製成。

今年,adidas於世界海洋日前夕推出的ALPHABOOST PARLEY與ALPHABOUNCE+ PARLEY也都是利用回收的海洋廢料製成,adidas計劃在未來更積極運用回收的材料投入產品製造,盼藉此大幅改善海洋環境的汙染問題,以實際行動守護蔚藍海洋。