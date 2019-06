佛拉齊爾超扯全壘打　單膝跪地單手掃出致勝2分砲　

▲佛拉齊爾(Todd Frazier)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

大都會明星野手佛拉齊爾(Todd Frazier)7日面對巨人,8局用不可思議的方式擊出致勝2分全壘打,單膝跪地、單手將一顆偏低彈指曲球的掃出左外野全壘打牆,幫助球隊7比3獲勝。

7局打完雙方戰成3比3平手,8局下半1出局,佛拉齊爾右膝跪地、單手將這顆偏低的82英里彈指曲球掃出全壘打牆,突破僵局2分砲後大都會又靠著串聯安打攻下2分,打爆明星終結者麥倫森(Mark Melancon)單局4分進帳奠定勝局,終場7比3力退巨人。

A Todd Frazier two-run shot in the eighth puts the Mets up 5-3. And listen to the best broadcast booth in the game; they know how silly these juiced balls are, making a mockery of the game. Mets now lead 6-3. #LGM pic.twitter.com/QFMrhYZqKk