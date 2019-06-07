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佛拉齊爾超扯全壘打　單膝跪地單手掃出致勝2分砲　

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▲大都會，佛拉齊爾（Todd Frazier）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛拉齊爾（Todd Frazier）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大都會明星野手佛拉齊爾（Todd Frazier）7日面對巨人，8局用不可思議的方式擊出致勝2分全壘打，單膝跪地、單手將一顆偏低彈指曲球的掃出左外野全壘打牆，幫助球隊7比3獲勝。

7局打完雙方戰成3比3平手，8局下半1出局，佛拉齊爾右膝跪地、單手將這顆偏低的82英里彈指曲球掃出全壘打牆，突破僵局2分砲後大都會又靠著串聯安打攻下2分，打爆明星終結者麥倫森（Mark Melancon）單局4分進帳奠定勝局，終場7比3力退巨人。

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「聽起來很扯，但我其實早就鎖定他的這顆球，」佛拉齊爾說道，「事實上這顆球並不好打，但我還是把它打成全壘打，沒有什麼事比這更開心的。」

大都會拿下近13場的11勝，目前以30勝32敗排名國聯東區第3，落後龍頭費城人5場勝差、第2的勇士3場勝差，在結束與巨人的系列戰後將在主場進行與洛磯的系列戰。

關鍵字： 大都會佛拉齊爾
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